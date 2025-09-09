Entregan a Baldomero el Premio del Barrio



Como parte de las actividades por el aniversario 65 de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), fue entregado el Premio del Barrio al compañero Alejandro Cordero Baldomero, en reconocimiento a su ejemplar trayectoria de vida y en su labor comunitaria, que lo ha hecho convertirse en líder cederista de la zona 10 de Micro 70, en el Municipio Especial Isla de la Juventud.



Baldomero, como cariñosamente le llaman amigos y vecinos, fue de los jóvenes que llegaron a esta Isla después del ciclón Alma, para recuperar lo perdido y avanzar mucho más; a partir de ahí, ha tenido un desempeño con total entrega a las tareas de la Revolución, en la UJC, el Partido, las organizaciones de masas, la administración y el barrio como epicentro, donde el ejemplo personal, el trabajo social y la solidaridad entre vecinos, marcan la diferencia que él ha sabido aprovechar con creces.





El acto tuvo lugar en la propia comunidad, en presencia de vecinos, representantes de los CDR y dirigentes del territorio presididos por el Primer Secretario del Comité Municipal del Partido, Ernesto Rafael Licea Mojena.







Texto y fotos Dianelys Labrador