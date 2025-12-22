Festival del Sucu Suco entre cuerdas, canciones y baile

¡Qué noche para presionar las cuerdas en los trastes! Sabrosas notas rítmicas salieron casi volando, deslizadas frente a la boca del laúd.

Pura energía en la atmósfera musical del Cine Teatro Caribe, y lo hizo vibrante la 6ta edición del Festival del Sucu Suco, como regalo devuelto al ámbito cultural pinero.

Siete obras en concurso compitiendo en composición, interpretación y gusto popular, a propia elección del público.

Un jurado que agradeció se devuelva a la vida cultural de esta Ínsula un certamen que apuesta por la preservación de la identidad musical de los pineros y con la certeza de que cada año serán más las composiciones que del ritmo nacerán para darle valor a esta, nuestra válida variante del Son, llamado "Sucu- Suco".

Premio Interpretación para:

Tema: José Luis Durán

"De vuelta mi Sucu Suco"

Premio de Composición para: Una obra con letra de alto vuelo poético y contra puntos vocales. Su título: "A esta Isla" del interprete Hermis Castellanos.

Premio de la Popularidad: Con 130 votos del público para la obra musical "La Tierra donde nací", del autor El Mariachi pinero, interpretada por Jessica Felicó.

El Festival del Sucu Suco, en su 6ta edición fue espacio para reconocer a personalidades, instituciones y programas de Radio y Televisión que son cátedras para la preservación y desarrollo de las raíces culturales e identitarias pineras. Reconocimiento "Huellas" para Lidia Piñeiro y los Programas “Camarco” y “Apuntes", radio y televisión, respectivamente.

Recibió, además, la Orden Pablo Gener, distinción que otorga la UNEAC, a Camilo Soto Amador y la agrupación Clásicos Pineros, por mantener el legado histórico y artístico de las tradiciones de la música pinera.

¡Qué noche para sentirte y recordarte Mongo Rives! en el tres, en el baile y en ese tumbáo. En la bandurria primero. y el laúd después, que lideraron aquellos encuentros de músicos que no supieron de corcheas, ni pentagramas, pero que en los llanos pineros eran el Sucu Suco, nuestra música bandera.

Texto y Fotos: Katia Álvarez Rosell