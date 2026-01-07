José María Vitier, símbolo de la cultura cubana

Hoy la Isla rinde homenaje al maestro José María Vitier, compositor y pianista nacido el 7 de enero de 1954, quien arriba a sus 72 años de vida con una trayectoria marcada por la excelencia artística y una entrega inquebrantable a la cultura nacional.

Vitier, reconocido por su versatilidad y sensibilidad musical, ha sabido conjugar en su obra las raíces de la tradición cubana con la universalidad de la música contemporánea. Sus composiciones para cine, teatro y conciertos han trascendido fronteras, convirtiéndose en referentes de identidad y orgullo para varias generaciones. Más allá de su virtuosismo en el piano, Vitier ha sido un defensor apasionado de los valores de la patria, a la que ha concebido como su gran familia.

Su música, impregnada de amor y compromiso, ha inspirado a artistas, intelectuales y ciudadanos, consolidándolo como una de las figuras más influyentes de la cultura cubana contemporánea. En este día de celebración, instituciones culturales, medios de comunicación y admiradores, destacan su legado como fuente de inspiración y símbolo de la nación, reafirmando que José María Vitier no solo es un creador excepcional, sino también un ejemplo de entrega y amor a Cuba.

Texto Ana Verdecia

Foto: Tomada de la Red