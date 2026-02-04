Cuba se prepara para celebrar el XV Congreso Internacional de Educación Superior con amplia participación internacional

A solo seis días de su inauguración, el XV Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2026 fue presentado en la Mesa Redonda como una de las citas académicas más importantes del país y de la región, en la que Cuba mostrará sus experiencias y fortalecerá la cooperación internacional en un contexto marcado por desafíos económicos y complejos escenarios globales.

El evento se desarrollará del 9 al 13 de febrero de 2026 en La Habana, con sede en el Palacio de Convenciones y como escenario principal la Universidad de La Habana. Reunirá a más de mil quinientos delegados, de ellos unos quinientos provenientes de 32 países, lo que confirma su alcance internacional y su consolidación como espacio de referencia para el debate sobre la educación superior en América Latina y el Caribe.

Al intervenir en el programa televisivo, el doctor en Ciencias Reynaldo Velázquez Zaldívar, presidente del Comité Ejecutivo del Congreso y viceministro de Educación Superior, destacó que esta edición tiene como lema cuatro conceptos clave: innovación, transformación social, desarrollo sostenible e inclusivo, principios que —según afirmó— definen los retos actuales de la educación superior en el mundo.

Velázquez explicó que uno de los objetivos centrales del Congreso es mostrar los avances alcanzados por Cuba en este ámbito, al tiempo que se asimilan buenas prácticas internacionales que puedan incorporarse al quehacer cotidiano de las instituciones universitarias del país. Subrayó además que la cita ha estado precedida por una intensa campaña comunicacional, que incluyó conferencias de prensa, encuentros con el cuerpo diplomático acreditado en Cuba y un amplio trabajo de las embajadas cubanas para garantizar una participación diversa, aun en condiciones difíciles.

El viceministro resaltó el carácter especial de esta edición, al coincidir con varias efemérides de gran significado para el sistema de educación superior cubano. Entre ellas, la celebración de la decimoquinta edición del Congreso, que marca alrededor de tres décadas de intercambios académicos; el aniversario 50 de la creación del Ministerio de Educación Superior y su red de universidades; así como los aniversarios de importantes casas de altos estudios, como la Universidad de las Artes, la Universidad Agraria de La Habana, la Universidad de Moa y la Universidad de Granma.

De manera particular, Universidad 2026 estará dedicado al centenario del nacimiento del Comandante en Jefe Fidel Castro, a quien Velázquez calificó como el artífice de la educación superior contemporánea en Cuba. Recordó que antes de la Revolución existían apenas tres universidades en el país, mientras que hoy funcionan 50 instituciones de educación superior, fruto de un proceso de expansión y transformación sostenido.

A pesar del contexto de austeridad, afirmó que el Congreso será “una verdadera fiesta del conocimiento”, un espacio de confraternización académica y crecimiento espiritual para los participantes. El programa incluye simposios, talleres, cursos precongreso, visitas especializadas, una exposición y diversas actividades de carácter internacional.

Por su parte, el doctor en Ciencias Modesto Gómez Crespo, vicepresidente del Comité Ejecutivo y viceministro primero del MES, profundizó en el significado del homenaje a Fidel Castro dentro del Congreso. Señaló que la impronta del líder histórico de la Revolución está estrechamente vinculada al desarrollo de la educación superior cubana, no solo por su impulso a la formación académica, sino por su visión de integrar el conocimiento al desarrollo social y económico del país.

Gómez Crespo explicó que como actividad central del homenaje se realizará el Foro de Fidel, concebido desde el propio diseño del evento. Este tendrá lugar en el segundo día del Congreso y reunirá a académicos nacionales e internacionales de reconocido prestigio, muchos de ellos vinculados directamente a la obra del Comandante en Jefe.

El Foro estará estructurado en dos paneles: uno dedicado a analizar su impronta en los años de la Revolución hasta la etapa de la Batalla de Ideas, con participación de representantes de instituciones formadoras cubanas; y un segundo panel integrado por figuras internacionales que abordarán el legado de Fidel desde una perspectiva global. La jornada concluirá con un manifiesto de educadores hermanos en respaldo a sus ideas, con la participación de profesores, profesionales y estudiantes universitarios.

Como antesala al Foro, se inaugurará una exposición fotográfica que recoge la estrecha relación de Fidel Castro con las universidades cubanas, muchas de las cuales fueron visitadas y acompañadas por él a lo largo de los años.

Otro de los espacios novedosos de esta edición será el Encuentro Internacional de Graduados Extranjeros en universidades cubanas. Según explicó Gómez Crespo, esta iniciativa busca fortalecer los vínculos con profesionales formados en Cuba que hoy ocupan responsabilidades en la educación superior, en gobiernos y en otros sectores de sus países.

El encuentro aspira además a sentar las bases para la creación de una red internacional de graduados, que permita generar alianzas, proyectos de colaboración y nuevos nexos académicos en beneficio del sistema de educación superior cubano y de los contextos internacionales donde se desempeñan estos profesionales.

Ambos viceministros coincidieron en que Universidad 2026 reafirma la apuesta de Cuba por el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la transformación digital y la formación integral como pilares del progreso del país. En medio de las adversidades, subrayaron, la educación superior continúa siendo una prioridad estratégica.

Al presentar el programa científico del XV Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2026, la presidenta del Comité Científico, Ondina León Díaz, subrayó que el evento ha sido concebido desde una premisa esencial: “el papel fundamental de la universidad en el desarrollo sostenible”.

En coherencia con esa visión, explicó que el diseño académico del congreso se articula en torno a tres líneas temáticas estratégicas —la soberanía alimentaria, la transición energética y la inteligencia artificial—, atravesadas por un hilo conductor transversal: el pensamiento de Fidel Castro, en el año de su centenario, como referente ético, político y pedagógico para la educación superior cubana.

León Díaz detalló que el programa se estructura en seis simposios fundamentales, dedicados a la formación profesional, la internacionalización, el posgrado, la ciencia, la tecnología y la innovación, así como la extensión universitaria.

De igual modo, sesionarán 26 talleres, algunos con 15 años de trayectoria, lo que evidencia —según apuntó— la continuidad y madurez de los debates académicos que acompañan al congreso. A ello se suman foros de alto nivel, entre ellos el Foro de Ministros de Educación Superior, un foro sobre la perspectiva de la Unesco acerca del futuro de la educación superior y otro dedicado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, además de encuentros de organizaciones estudiantiles, gremiales y sindicales.

Como novedad, la presidenta del Comité Científico destacó la creación de paneles especiales que sesionarán de manera paralela, orientados a temas clave del contexto actual.

Entre ellos mencionó paneles sobre la relación universidad-empresa, la transición energética, la ciencia y el medio ambiente, el cambio climático y la Tarea Vida, la educación y la inteligencia artificial. En este último ámbito, anunció que “se oficializará la creación de un consorcio de inteligencia artificial en Cuba”, concebido como una plataforma de articulación académica y científica.

El congreso —precisó— será híbrido, con modalidades presencial y virtual, y contará con la participación de profesores de prestigio y especialistas de diversos organismos, lo que refuerza su carácter como espacio de vinculación con otros sectores de la sociedad.

Por su parte, la secretaria ejecutiva del evento, Saray Núñez González, recordó que el proceso del congreso comenzó en marzo de 2025, con un amplio recorrido territorial desde el nivel municipal hasta el nacional.

En ese camino —explicó— se presentaron más de 3 400 trabajos en los municipios, de los cuales más de 1 700 fueron seleccionados por su calidad para la evaluación del Comité Científico. De ese proceso emergió una delegación nacional de más de 600 delegados, provenientes de todas las provincias, con una participación significativa de estudiantes, seleccionados para exponer proyectos de alto impacto.

Núñez González destacó, además, la presencia de una decena de organismos de la administración central del Estado, así como una marcada participación de profesores de los Centros Universitarios Municipales, lo que confirma —dijo— la amplitud y diversidad del congreso.

La secretaria ejecutiva anunció también una exposición asociada que mostrará los resultados científicos de las universidades en su vínculo con la sociedad, con la participación de empresas e instituciones estratégicas como XETID, BioCubaFarma y Ciencias Médicas, entre otras. En ese contexto, señaló que el stand del Ministerio de Educación Superior se ubicará junto al sector empresarial, como expresión tangible de la articulación universidad-empresa.

En el plano internacional, el viceministro de Educación Superior, Reynaldo Velázquez Zaldívar, informó que el programa científico contará con participantes de alrededor de 40 países, entre ellos México, Brasil, Rusia y Colombia, como resultado del proceso de internacionalización del congreso.

Destacó paneles dedicados a las asociaciones universitarias y su rol en la construcción de alianzas estratégicas, así como a las perspectivas de la cooperación internacional, además del Encuentro del Consejo Directivo del Espacio Latinoamericano de Educación Superior y los Encuentros de Rectores Cuba-Rusia y Cuba-Brasil.

Velázquez Zaldívar subrayó el papel clave de las tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo del evento y adelantó que están previstas firmas de convenios y memorandos de entendimiento, como expresión del respaldo de las universidades amigas que —afirmó— “nos acompañan y muestran su apoyo en medio de circunstancias complejas”.

