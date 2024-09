La cafetería El Avión.

Cafetería El avión.

Algunos se preguntan por qué la cafetería ubicada en el reparto “26 de Julio” (aun llamado François) tiene el nombre de El avión, si en sus alrededores no se ve ni sombra de una nave voladora ni la construcción sugiere algo parecido.

Pues esta historia se remonta a la década de 1980 del pasado siglo, cuando a la salida de Nueva Gerona por la calle 41 que da acceso al conocido reparto, se distinguía allá por el año 1984 un enorme avión que a todos los dejó intrigados, aquello era algo insólito en el panorama gerorense.

Todo comienza cuando la empresa Cubana de Aviación de Santiago de Cuba, donó generosamente a la empresa de Recreación y Turismo de la Isla una nave aérea IL-64 para convertirla en un cabaret.

El avión IL-64 convertido en cabaret

Se preparó un área, cercana al reparto mencionado y se instaló el avión, al que se le reacondicionó la cabina de pasajeros, dividiéndola en varias secciones para una capacidad de 20 parejas. Adaptado al nuevo servicio, el personal que atendería al público se vestirá con el uniforme de Cubana de Aviación.

El nuevo centro recreativo no se limitará al cabaret sino a otras áreas a su alrededor formando un conjunto como una pista de baile donde funciona un dancing light y una cafetería formó parte de aquel centro de distracción y de ahí proviene su nombre.

Otra vista de la aeronave

Los años pasaron y este centro recreativo popular categorizado de tercera comenzó a deteriorarse y permanecía en casi completo abandono que aceleraba su destrucción. Su imagen había decaído tanto que no inspiraba visitarlo.

Un reportaje de la prensa local lo describía así: Una cantina en pésimas condiciones y unos cuantos hombres dándose tragos es la primera impresión que se recibe en este lugar, cuestión que puede causar rechazo a cualquier pareja joven que pretendiera pasar allí la noche.

El área exterior, en los bajos del avión no se utilizan por las malas condiciones y el ambiente no estaba creado, la música no es la mejor y los equipos de audios están rotos. Las ofertas son escasas y no de la mejor calidad.

Foto de prensa que señala su deterioro

El agua le penetra al avión por enormes orificios, los asientos están en muy malas condiciones y caminar por este es como experimentar un próximo derrumbe. Durante sus años de servicios nadie se ha ocupado de repararlo. Primero perteneció a la Empresa de Recreación, luego a Alimentación Pública y la nave sigue siendo un objeto depreciado.

Finalmente fue desmontado el enorme aparato y no sabemos dónde fueron a parar sus piezas. Perdimos en pocos años un lugar de esparcimiento de los pineros que de seguro costó bastante instalarlo.

Pasado los años hasta la actualidad ha permanecido la cafetería, único elemento de aquel bello proyecto, desdichadamente desaparecido, que continúa brindando sus servicios a todos los que acuden a ella.

Hoy se ha reanimado un parquecito infantil que curiosamente tiene dos avioncitos a ambos lados de su entrada principal.

Este relato viene a confirmar el origen del nombre de esta unidad gastronómica a la que en algún momento hemos concurrido para saciar el hambre o la sed.

¡Pues, lleguémonos al Avión!

Entrada al Parque infantil

Vista lateral del parque

Por: Lic. Guillermo F. Maquintoche Vázquez.

Fotos: archivo personal.