La Hazaña de profesionales de ETECSA en Santiago de Cuba

Durante un mes, por caminos apenas transitables, desafiando el fango, cruzando ríos y adentrándose en las comunidades más recónditas, la Brigada Comandante Jesús Montané Oropesa de ETECSA de la Isla de la Juventud, libró una batalla titánica.

¿Su misión? Restablecer el sistema de comunicaciones en el municipio santiaguero San Luis, tras el embate del huracán Melissa.

"Cuando llegamos establecimos prioridades porque todo el sistema estaba afectado, empezamos por hospitales, centros asistencia social, escuelas. Trabajamos en comunidades como Uyao, Chile y Dos Caminos", comentó, José Antonio Salgado, responsable de la brigada.



Integrada por once especialistas en cada área, la brigada fue una combinación poderosa y perfectamente sincronizada: la experiencia aportó sabiduría, y la juventud energía y nuevas ideas.

"Es la primera vez que salgo con la brigada, y ver como los santiagueros lo perdieron todo, fue duro y a la vez un impulso para hacer nuestro trabajo", expresó, el joven Denis Blanco Naranjo.

Parte de sus hazañas diarias, fue captada por uno de sus propios integrantes, donde se evidenció la complejidad del terreno, el desafío en cada torre e incluso la destreza de quien, con más de 60 años, aún demuestra que la cima es su lugar de trabajo.





De regreso a casa, la emoción desbordó la Terminal de Viajero. Les esperaban el primer secretario del Partido en el territorio, Rafael Ernesto Licea, junto a familiares orgullosos y compañeros de trabajo.

El dirigente partidista destacó la valía de esta brigada, que trabajó sin descanso en favor del bienestar del pueblo santiaguero.

Y a pesar del cansancio del viaje, estos profesionales no dudaron en ofrecer su experiencia, convirtiendo su hazaña en una lección para todos.

"Aquí está la brigada Comandante Jesús Montané Oropesa para volver a brindar su servicio a cualquier lugar de nuestro país. Con nosotros siempre se puede contar", destacó, Blanco Naranjo.

Una vez más, los trabajadores de ETECSA demuestran con creces que son profesionales con los que se puede sumar y avanzar. Poniendo en alto, con cada conexión restablecida, el valor inmenso de la solidaridad entre cubanos.

Texto: Esmeralda Cardoso

Fotos y Videos: Colaboración de la Brigada Comandante Jesús Montané Oropesa