La Isla vibra con la Copa de las Peñas Deportivas de softbol.

Con el softbol como protagonista, la Isla de la Juventud vive jornadas de entusiasmo colectivo gracias a la Copa de las Peñas Deportivas, un torneo que ha reunido a entusiastas del deporte de todas las edades y sectores.

Desde hace varios fines de semana, el terreno ubicado junto al antiguo Motel Bambú, se ha transformado en un escenario de pasión, energía y camaradería. Allí, cada sábado y domingo desde las nueve de la mañana, siete equipos: La Prensa, Gerona, Unaicc, Minint, Eléctrica, Salud Pública y Etecsa, animan las mañanas con un softbol recreativo que ya se ha ganado el corazón de jugadores y aficionados.

Este evento no solo ha consolidado un espacio de encuentro y disfrute, sino que ha logrado algo aún más valioso: convertir el deporte en un puente de unión entre generaciones y sectores diversos de la sociedad pinera.



La etapa clasificatoria, bajo el formato de todos contra todos a tres vueltas, ha dejado momentos memorables y rivalidades encendidas. Los cuatro equipos con mejor desempeño avanzarán a la fase de play off, enfrentándose en cruces de primero contra cuarto y segundo ante tercero, en series pactadas a tres encuentros. Los ganadores de cada llave se medirán en una gran final, también definida por el sistema de dos triunfos en tres desafíos.



Más allá del resultado, la Copa de las Peñas Deportivas distingue por su esencia: aprovechar el tiempo libre en actividades que favorecen la salud física, mental y social. Practicar deporte no solo fortalece el cuerpo y estimula la mente, sino que también promueve la convivencia, la disciplina y el trabajo en equipo, valores que se reflejan en cada jornada de este torneo.

La Isla de la Juventud celebra el softbol como una fiesta colectiva, donde cada lanzamiento, cada jugada y cada aplauso construyen comunidad, identidad y alegría.

Texto Frank Pupo La Rosa

Fotos: Yoan