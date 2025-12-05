Llamado urgente a preservar la paz en América Latina y el Caribe

Llamado de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular

Los miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba hacen un llamado a las ciudadanas y ciudadanos de América Latina y el Caribe, y de los Estados Unidos, para actuar oportuna y decididamente en favor de preservar nuestra región como Zona de Paz, tal y como se aprobó y proclamó por los jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de la CELAC, efectuada en La Habana en enero de 2014.

Respaldamos el mensaje del Presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), que denuncia el desproporcionado y agresivo despliegue de medios navales y aéreos, incluido un submarino nuclear, y el alto número de efectivos estadounidenses presentes en el mar Caribe.

Tenemos el deber y el derecho de defender la paz y la vida de nuestros pueblos. Ya son decenas las personas muertas por los ataques perpetrados por las fuerzas de los Estados Unidos contra embarcaciones del área, hechos que califican como ejecuciones extrajudiciales y constituyen una flagrante violación del Derecho Internacional.

Alcemos las voces de legisladoras y legisladores de nuestra región y del mundo para detener las amenazas y las criminales intenciones de la actual administración de la Casa Blanca que, bajo el pretexto de librar una lucha contra el narcotráfico, esconde el verdadero propósito de provocar el derrocamiento del gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y apoderarse de los valiosos recursos naturales de ese país.

La militarización en el Caribe desde hace varias semanas constituye un acto de grosera injerencia del gobierno de los Estados Unidos. Su puesta en práctica expresa la filosofía de dominación imperial basada en la Doctrina Monroe, que sobrepasa dos siglos y es la base de sus afanes intervencionistas en el continente americano.

Las amenazas incluyen pretensiones de traspasar fronteras de Estados soberanos y usar el territorio de terceros países. El más reciente acto agresivo de Washington fue la decisión arbitraria e inmoral de cerrar el espacio aéreo de Venezuela. Al respecto, apoyamos la condena oportuna realizada por el Canciller cubano, quien calificó el hecho como una gravísima amenaza y un incremento en la escalada de agresión militar y guerra psicológica contra el pueblo y gobierno venezolanos.

En nombre de nuestros pueblos, estamos comprometidos y tenemos la obligación de actuar con urgencia y llegar con un mensaje de paz a la opinión pública estadounidense para impedir el derramamiento de sangre latinoamericana, caribeña y también de ciudadanos de los Estados Unidos.

Trabajemos con celeridad para multiplicar los reclamos de convivencia pacífica en todos los escenarios parlamentarios internacionales, en los medios de comunicación, y en cuanto hombre y mujer del mundo entiendan la necesidad de contribuir con todos los esfuerzos y acciones posibles a la preservación de la paz, la vida y la seguridad de nuestros pueblos.

¡Digamos No a la guerra!

Comisión de Relaciones Internacionales

Asamblea Nacional del Poder Popular

República de Cuba

La Habana, 1ro. de diciembre de 2025

Tomado de Cubadebate