Los Piratas regresan al Cristóbal Labra

Lo hacen ávidos de reivindicación y el corazón encendido por la esperanza. Diez derrotas consecutivas, primero ante las Avispas de Santiago y luego frente a los Leñadores de Las Tunas, encendieron las alarmas en la embarcación pirata. Pero más allá de los resultados, hay una verdad que no puede ignorarse: estos jóvenes enfrentaron cada desafío con gallardía y respeto por su afición.



Es cierto que la defensa, aunque valiente, flaqueó en momentos clave, mientras que los serpentineros no fueron efectivos: dieron boletos innecesarios y cometieron errores ante bateadores curtidos.

Aun así, en cada salida al terreno, los muchachos mostraron coraje; porque, aunque las fallas duelen, también enseñan. Ahora, tras zarpar por las aguas turbulentas del oriente cubano, la nave regresa a su puerto seguro: el Estadio Cristóbal Labra, donde la esperanza vuelve a ondear como bandera en lo alto del mástil.





Y será precisamente allí, este martes a las dos de la tarde, cuando los Piratas enfrenten a los temidos Leones de Industriales, un conjunto que, incluso lejos de su guarida, despliega un poderío capaz de poner en jaque a cualquier rival.

Sin embargo, los Piratas no se amilanan; con el respaldo firme de su afición, saldrán al combate en busca de reivindicación. Será un duelo cargado de tensión, emociones y esperanza para los fieles seguidores de la ínsula, quienes saben que, en el béisbol, como en la vida, cada caída puede anunciar una gran remontada.







Este martes, los Piratas vuelven a casa. Diez derrotas no han quebrado su espíritu, y ahora, frente a Industriales, toca demostrar de qué están hechos. Por eso, invito a toda la afición pinera a llenar el Estadio Cristóbal Labra, a alentar sin descanso y a creer en sus bisoños. Que el rugido de la grada sea el viento que impulse sus velas.

Vamos, Piratas, ¡que sí se puede!

Texto y fotos Frank Pupo La Rosa