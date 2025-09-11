Luchar contra el terrorismo NO es un delito, pero…

El 12 de septiembre de 1998, cinco hombres cubanos fueron marcados para siempre por el odio brutal de quienes en Miami no han cesado de atacar a Cuba. Ese día fueron apresados y comenzó su larga batalla por la justicia.

Contra Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González pesaron despiadadas condenas que oscilaron entre 15 años y dos cadenas perpetuas, sin que se pudiera comprobar que fueran un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Por monitorear la actividad anticubana de grupos terroristas que gozan de impunidad en Florida, no debieron ni siquiera ser detenidos.

Sin embargo, fuerzas del FBI poderosamente armadas irrumpieron en sus hogares al amanecer del sábado 12 de septiembre, y los encerraron en celdas de castigo, en solitario, durante 17 meses.

Su valentía desnudó frente al escrutinio mundial la doble moral de los Gobiernos estadounidenses, obsesivamente empeñados en destruir el proyecto socialista cubano, que sigue en pie pese a todo, gracias a tantos como esos héroes capaces de darlo todo, hasta la vida.

Hoy, convertidos en Héroes de la República de Cuba, junto al pueblo siguen luchando por su país y su ejemplo sigue vivo en la memoria de Cuba y de quienes en el mundo sostienen su luz y creen en la esperanza.

Texto: Redacción Web

Foto: tomada de la red