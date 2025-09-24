Luis Felipe Rivera entra en la historia del béisbol cubano con su hit número 2175.

El béisbol cubano celebra una nueva hazaña: El destacado atleta Luis Felipe Rivera ha alcanzado el hit número 2175 en Series Nacionales, una marca que lo consagra como uno de los grandes del deporte en la Isla. Con este imponente registro, Rivera Despaigne se ubica en el décimo puesto entre los máximos hiteadores en la historia de las Series Nacionales de Cuba.







Este logro no solo refleja su constancia y talento a lo largo de una carrera ejemplar, sino también su compromiso con el juego, su equipo y la afición que lo ha seguido durante años.

Cada batazo ha sido testimonio de su entrega, y este número redondo lo coloca en una élite reservada para leyendas.





Luis Felipe Rivera continúa escribiendo su nombre con letras doradas en el libro del béisbol cubano, lo que inspira a nuevas generaciones y deja una huella imborrable en el diamante.

Texto Frank Pupo La Rosa

Fotos Periódico Victoria y la red