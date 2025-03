Microplásticos amenazan la fotosíntesis y el suministro mundial de alimentos, advierten científicos

Los agricultores podrían sufrir una pérdida de producción de entre el 4 y el 13,5 % anual en cultivos básicos como el maíz, el arroz y el trigo en los próximos 25 años. Foto: Christopher Furlong / Gettyimages.ru

Las reservas mundiales de alimentos podrían estar en peligro, según advierten investigadores en un artículo publicado este lunes en la revista científica estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Los científicos responsables del estudio concluyen que la presencia de microplásticos —partículas de plástico de menos de cinco milímetros— puede reducir la fotosíntesis entre un 7 y un 12 % de promedio en una amplia variedad de especies vegetales. Este fenómeno podría afectar entre el 6 y el 18 % de los cultivos terrestres, entre el 2 y el 12 % de las plantas marinas como las algas, y entre el 4 y el 14 % de las algas de agua dulce.

Los investigadores alertan de que una reducción generalizada de la fotosíntesis a esta escala podría tener graves implicaciones para el suministro mundial de alimentos.

Con los niveles actuales de producción de plástico y la exposición a microplásticos, los agricultores podrían enfrentar pérdidas de producción anuales de entre el 4 y el 13,5 % en cultivos básicos como el maíz, el arroz y el trigo en los próximos 25 años.

Además, la producción de marisco podría disminuir hasta un 7 %, ya que los ecosistemas acuáticos perderían las algas que forman la base de sus redes alimentarias. Los autores del estudio advierten que esto afectaría gravemente a la economía mundial y agravaría la inseguridad alimentaria de cientos de millones de personas.

Richard Thompson, biólogo marino especializado en contaminación por microplásticos de la Universidad de Plymouth (Reino Unido), quien no participó en el estudio, afirmó: “Si no actuamos ahora, en los próximos 70 a 100 años veremos daños ecológicos mucho más amplios”.

(Con información de RT en Español)

Tomado de Cubadebate