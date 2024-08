Mijaín López: El Coloso de oro que entró al olimpo dejando un sueño en los colchones

El 'Coloso de la lucha'. Un gigante del deporte.

Cinco veces campeón olímpico.

Cinco veces campeón del mundo.

Podrían llamarle el GANADOR.

Así, con mayúsculas.

Pero también le llaman el 'Niño'. Mijaín López saca la lengua, corre por la colchoneta, sonríe e incluso baila. Verle celebrar es ya de por sí un espectáculo.

A partir de ahora, sin embargo, lo hará a puerta cerrada: Mijaín López, con su oro de récord en los Juegos Olímpicos París 2024, dijo adiós a su exitosa carrera en lucha grecorromana. Empezó a practicar la lucha con 10 años, y ya tiene 41.

Era el momento de parar y pasar más tiempo con su esposa y sus dos hijos, por lo que demostrar que sigue en un estado de forma idóneo para combatir no le iba a frenar en la decisión de su retiro.

Lo demostró cuando, al proclamarse campeón olímpico por quinta vez consecutiva en París 2024, celebró de una manera más sencilla: besó el tapiz, se quitó con mimo sus botas de lucha y las dejó en el centro de él.

“En ese momento de dejar las botas me sentí un poco triste. Creo que dejar eso en el colchón es como que estás dejando algo de tu vida. Desde muy temprana edad me vinculé a este deporte. Un deporte que me ha hecho reconocido a nivel mundial. Dejé un sueño en los colchones, pero un sueño que va a dar inspiración a todos los jóvenes”, dijo Mijaín López en exclusiva para Olympics.com.

Esta fue su despedida dorada: entrar al olimpo por la puerta grande y dejando un legado incomparable.

Mijaín López: “Sean sabios, déjense querer siempre”

En la misma línea que Idalys Ortiz cuando anunció su retiro, el legado que Mijaín López quiere dejar es algo que parece simple y opuesto a sus deportes, judo y lucha respectivamente:

No hay más legado que el amor.

“El legado que quiero dejarle a todos los jóvenes que me siguen es que luchen siempre por lo que quieran alcanzar. No hay metas, no hay edad, no hay propósitos en la vida que no se puedan alcanzar. Sean sabios: siempre dejénse querer por toda la gente que les quieren, por sus preparadores, por su familia. Eso va a ser un legado muy bonito para poder obtener resultados grandes en el deporte”, expresó para Olympics.com.

Tomado de Cubadebate