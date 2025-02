Tún tún, ¿quién es?... el nuevo mentor del equipo Cuba

Cumplo con la profesión porque, en periodismo, lo que es noticia es santa palabra. Ayer trascendió en conferencia de prensa de la Federación Cubana de Beisbol (FCB) que la principal escuadra de la Mayor de las Antillas tendrá un nuevo mentor, de cara a los próximos compromisos internacionales, que incluye el v Clásico Mundial, en marzo de 2026.

«Sí, podemos decir que vamos a tener un nuevo director, incluso otros cargos en esa estructura, después de las evaluaciones que hemos realizado. No solo será para el venidero Clásico, sino también en pos de enfrentar un nuevo ciclo», dijo Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la FCB.

Lo que no dijo fue el nombre de quien asumiría esa responsabilidad, y tampoco de la composición del nuevo equipo de trabajo. «Estaremos listos el siguiente martes para hacerle una propuesta a la presidencia del Inder. Es un trabajo que aún lleva varios análisis, solo después lo haríamos público».

Sin embargo, en el encuentro con los periodistas, en el cual se pasó revista a la ya cercana iii Liga Élite, que también tiene novedades; a las actividades de las pequeñas ligas, igualmente con trascendidos interesantes; al Campeonato de Clubes Campeones, del que saldrá un nuevo monarca el fin de semana; y a la Champions League del venidero abril, con Las Tunas como representante cubano, lo más importante quedó para el «noveno inning».

Se trata de la celebración de los torneos nacionales Sub-15 y Sub-18, que hace tres años han quedado frustrados por disimiles situaciones, la mayoría objetivas, por la coyuntura que vive el país, con recrudecimiento del bloqueo estadounidense y todas las falacias que se inventan, con maldad visceral.

Claro que el panorama no es diferente, es peor. Sin embargo, como decía mi abuela, la necesidad hace parir jimaguas, y el beisbol no se ha cruzado de brazos. Lo importante es jugar, cómo y dónde, el beisbol lo ha encontrado, para que los muchachos vivan en el terreno, que es el único que los curte. Como no se puede tener a 16 equipos de un lado al otro de nuestro largo caimán, que serían 32, pues son dos categorías, se decidió dividir en cuatro grupos geográficamente cercanos a los 16. Jugarían una eliminatoria a doble vuelta, y después un zonal occidental y otro oriental, clasificándose cuatro que decidirán las medallas, dentro del programa de los Juegos Escolares.

¿Es lo ideal? A lo mejor no lo es, pero lo que sí no podía pasar es que el futuro se siguiera hipotecando, esperando un tiempo mejor. Hacer es la única manera de merecer.

YA VIENE LA ÉLITE

Se ratificó el inició de la iii Liga Élite para el 15 de marzo, con Congresillo Técnico el día 7. Se dieron a conocer los nombres de cinco jugadores tomados de refuerzos, que posiblemente causen bajas. Dos de ellos Uberleydis Estévez y Luis González, por lesión; Randy Cueto y Osdani Rodríguez, por contratos de la FCB en el exterior, y Bárbaro E. Arruebarruena, quien se recupera de sus dolencias.

De acuerdo con Carlos Martín, los cambios por esos peloteros se harán oficiales en el Congresillo. Dijo que los directores de equipos informarán los lanzadores del próximo juego, una hora después de terminado el anterior, y si no cumplen con lo anunciado, no podrían dirigir en el próximo partido. «Si la modificación está justificada, entonces el pitcher que había sido designado se declara jugador no elegible para ese desafío», aseguró Martín.

Agregó que, en el orden al bate que los mentores entreguen, es requisito documentar sus reservas. El jugador que no aparezca declarado no podrá intervenir en el partido.

Afirmó que se trabaja en el acondicionamiento de las luminarias de los estadios de Santiago de Cuba, Las Tunas y La Habana, para, si existiera la disponibilidad energética, jugar en horario nocturno en esas plazas.

La pelota ya nos empieza a llamar.

