Premier 12: Con esperanzas renovadas

El grueso de la escuadra cubana partió la semana pasada hacia Surcorea para dar los toques finales a la preparación con vistas al torneo Premier 12, el más importante que organiza exclusivamente la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC).

Además de los 28 que integran la nómina oficial, fueron incluidos otros ocho peloteros, porque quienes se desempeñan en otras Ligas todavía no se han sumado, y se debe prever cualquier cambio de última hora, hasta el momento de la ratificación de las inscripciones.

Cruzamos dedos porque no pase nada, sobre todo con Liván Moinelo, que debe ser nuestro primer abridor y líder del staff, quien protagoniza la postemporada de Japón y ya firmó una buena salida con los Halcones de SoftBank.

Otro esperado con ansias es Yoan Moncada, quien ya estuvo en el Team Asere en el pasado Clásico Mundial, y realiza actualmente los trámites de visado.

Ellos dos, junto a Lázaro Armenteros, Erisbel Aruebarrena y Yadir Drake y los lanzadores Raidel Martínez, Yusnier Padrón, Yoan López y Ronald Bolaños, formarán en teoría el núcleo base de la escuadra antillana, que llegará al certamen dispuesta a mejorar la imagen de su anterior presentación, cuando quedaron fuera de las instancias decisivas.

La gran ausencia fue la de Alexei Ramírez, quien rindió al máximo en el torneo doméstico pero no llegó a integrarse a los entrenamientos, por lo que quedó fuera del roster. Es un hecho lamentable, porque muchos habíamos depositado esperanzas en sus aportes al plantel, pero parece que consideró ya cumplido su propósito al retornar al país para jugar con Pinar del Río y colgará definitivamente los spikes. No hay mucha claridad al respecto, porque alegó problemas personales, pero al parecer la directiva del equipo no quedó satisfecha con sus explicaciones.

También fue curioso que quedara fuera de los 36 nominados su coterráneo William Saavedra, un pelotero también veterano, pero con probada capacidad para impulsar carreras en los momentos decisivos, algo que ha lastrado precisamente al combinado tricolor en los últimos años.

Hasta el arranque de la justa, prevista entre el 10 y el 24 de noviembre en Japón, Taiwán y México, la nómina caribeña sostendrá varios encuentros de preparación y en dependencia de la incorporación de los que faltan se mantendrán los 28 nombres iniciales o habrá algún cambio con esos otros ocho que también se encuentran en suelo asiático “por si acaso”.

Recordemos que el Equipo Cuba se encuentra en el Grupo B del certamen junto a Japón (Local), Taiwán (Local), Corea del Sur, Australia y República Dominicana, y el objetivo es ubicarse entre los dos primeros para avanzar a la ronda de semifinal, tarea bien complicada por la calidad de esos elencos.

Con lo que tiene actualmente será difícil lograr el objetivo, y esto es contando con todos los que están en estos momentos en el listado oficial, si alguno más se cae de esa preselección el panorama se ensombrecerá mucho más.

Tomado de cubasi.cu