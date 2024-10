¿Qué está pasando con la recogida de desechos sólidos en La Habana? (+ Fotos)

Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.

De la céntrica calle Neptuno se desprende un hedor que convoca a disfrutar de un vertedero en el mismo corazón de La Habana. Y no sucede únicamente en este lugar de la capital: instantáneas parecidas se pueden tomar en cualquier municipio, en entrecalles o avenidas principales. A veces, la basura se acumula por dias y se adueña de las aceras como si fuera un peatón.

La basura brota de la ciudad como una extremidad más. En los últimos meses con más fuerza. Montañas de desechos sólidos se acumulan en las principales calles, y en los vertederos, además del mal olor proliferan roedores, mosquitos, ect, y con ellos, las enfermedades. ¿Qué está pasando con la recogida de la basura en La Habana?

“El principal problema que presenta hoy la actividad de comunales en La Habana es por el coeficiente técnico de los equipos de recogida, parados en su mayoría por falta de gomas, baterías y piezas que se han ido deteriorando”, explicó a Cubadebate Alberto Ernesto Rodríguez García, director Provincial de Higiene y Comunales.

Los municipios con la situación más crítica por el amplio volumen de desechos que generan son Centro Habana, Plaza de la Revolución, Playa, 10 de Octubre y Arroyo Naranjo.

En el año 2019, luego del arribo al país de camiones recolectores de basura donados por Japón, se logró una estabilidad de alrededor de dos años en la higienización de la capital.

“Después hubo un déficit importante de piezas para sostener estos equipos. Aunque se daban los mantenimientos en tiempo y fecha, varios empezaron a caer, los que iban quedando tenían que suplir a los otros y se sobreexplotaron”, explicó Rodríguez García.

A partir de una propuesta del Partido y el Gobierno en el territorio, varios ministerios y OSDE se han encadenado con los municipios y han destinado parte de su equipamiento a la recogida de desechos sólidos urbanos: Recursos Hidráulicos, el Ministerio de la Agricultura, el Ministerio de la Construcción, el Ministerio de Energías y Minas, el Grupo Empresarial de la Construcción de la Administración Local (GECAL), Azcuba, el Ministerio del Transporte y el Grupo de Materia Prima.

Según Roberto Cárdenas Santos, subdirector técnico de la Empresa Provincial de Higiene y Comunales, aun con las afectaciones que tiene el país con los combustibles, la asignación para la actividad de comunales ha sido prioridad para el Gobierno.

“Eso ha permitido que estos equipos que se están moviendo– de los ministerios y OSDE– lo hagan con el combustible que nos asignan en dependencia de la generación de desechos de cada municipio, a un promedio de 1 o 1.2 litros por cada metro cúbico recogido”.

Si bien la fluctuación laboral es otro de los problemas que hoy existen en el sector, el tribunal les ha dado la facilidad de contratar a los internos, quienes en su mayoría son los que hoy asumen la actividad de recogida.

“Nos está afectando el déficit de cuadros profesionales para la dirección de los servicios comunales. Cerro, Centro Habana y Plaza están sin directores. Arroyo Naranjo y Boyeros también tuvieron problemas. Al fallar el cuadro centro se desmorona una estructura de control, no se exige que se cumplan las normas porque no es recoger por recoger, existe un mecanismo para brindar un servicio de calidad”, explicó Rodríguez García.

En cuanto a la disposición final (vertedero) los tres que existen en la capital están colapsados, por encima de los niveles de altura que deben tener. Actualmente se están haciendo estudios para mejorar la situación y contribuir con lo establecido en la política de cuidado del medio ambiente.

10 de Octubre: Encadenamiento entre el Gobierno y el Minag

Uno de los municipios de mayor generación de desechos es 10 de Octubre, pero, paso a paso, en las últimas semanas ha ido cambiando la imagen del territorio.

Aunque el Ministerio de la Agricultura atiende al municipio desde julio del 2021, el 4 de septiembre, a partir de una petición del gobierno, se reforzó el trabajo de manera integrada con las autoridades y entidades en la atención a los nueve consejos populares y seis barrios en trasformación.

“Alrededor de 1200 personas del sistema empresarial, de 10 OSDE del Minagri, han participado en las acciones de higienización que incluyen la limpieza, chapea, recogida de basura y pintura de los contenes. Se limpiaron hasta la fecha 463 vertederos (el total de los identificados) y se han recogido más de 20 mil metros cúbicos de desechos”, refirió Luis Felipe Milanés, director de Calidad de TabaCuba.

“Hay una dedicación extrema en la transformación del municipio. Ahora, en el marco del 505 aniversario de La Habana, hay grupos empresariales en todos los Consejos Populares trabajando, no solo en la recogida de desechos sólidos, sino en el embellecimiento de nuestras comunidades. La población lo agradece”, aseguró, por su parte, Vivian de Guadalupe Leal Cuesta, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular de 10 de Octubre.

Según datos de Higiene y Comunales, en el municipio hay tres cargadores y 20 camiones del Ministerio de la Agricultura, 10 de ellos dedicados al saneamiento manual.

¿Qué medidas se están tomando?

La basura que llega desde el río se acumula en la playa: El Cachón, en el pueblo de Cojímar. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate

A decir del director provincial de Higiene y Comunales, está aprobado en el presupuesto siete millones de pesos para adquirir entre 300 y 400 neumáticos y 126 baterías. “Con estas piezas se recuperaría la totalidad del equipamiento que está trabajando en la ciudad y tendríamos una mejor situación higiénica”.

También, se logró importar un contenedor de piezas para la Empresa de Equipos y Aplicaciones Narciso López Roselló, donde se le da reparación y mantenimiento a los equipos especializados y otros camiones de la misma actividad.

“En este tiempo se han dado 90 servicios de reparación, más otras empresas como la Emilio Bárcena que se encarga de la reparación de los tanques que se han roto por deterioro y GEILA, que apoya con los gatos impulsores de esos equipos que por el deterioro no podían expulsar la basura una vez recogida”.

Quisiera atreverme a decir un período en el que cual la situación de la recogida de desechos sólidos en La Habana esté solucionada, agregó el director Provincial de Higiene y Comunales.

“En esos pronósticos incide mucho la estabilidad de los cuadros. Si lográramos tener directivos capacitados con conocimientos de base se usarían mejor los recursos destinados a la actividad. Si pasáramos todos los días a la misma hora crearíamos conciencia y disciplina en la población y sacarían la basura cuando pasara el camión”.

Precisamente, la higienización también necesita de conciencia social, de educar para no botar papeles en el suelo y esperar al cesto de basura más cercano.

También se requiere cultura del detalle, ordenar la recogida de escombros, hacer las cosas bien, que no se rompan las aceras cuando se recogen los desechos ni dejar un rastro de basura en la calle después de que pase el camión. Es un tema que atañe a todos y si, cada uno, autoridades y ciudadanos, no ponemos un granito de arena La Habana no puede ser esa ciudad maravilla a la que aspira ser.

Cojímar. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.

Tomado de Cubadebate