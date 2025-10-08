Reciben al pelotero Boris Javier en su barrio

Tras participar en el campeonato Panamericano de béisbol Sub-23 celebrado en Panamá, donde el equipo Cuba obtuvo Medalla de Bronce, el pelotero Boris Javier Madrazo regresa a casa con la satisfacción del deber cumplido

A su llegada a su residencia, el atleta fue recibido con admiración por autoridades, familiares, vecinos y glorias deportivas locales, en un emotivo acto de reconocimiento.

Boris no solo representó a Cuba, sino que llevó el espíritu de su tierra a escenarios internacionales. Su historia inspira a las nuevas generaciones y reafirma su compromiso con el equipo Los Piratas.

“Esto es solo el comienzo. Quiero seguir creciendo como atleta y como persona, y demostrar que desde la Isla también se puede llegar lejos.” expresó.

Con la mirada puesta en nuevos retos, Boris Javier Madrazo continúa su preparación con entusiasmo y compromiso, y lleva en alto el nombre de su ínsula.

Texto y fotos Frank Pupo La Rosa