Reconocen a cinco árbitros destacados con la medalla Rafael María de Mendive.

En el marco del Segundo Encuentro Nacional de Historia del Arbitraje, celebrado en el Municipio Especial Isla de la Juventud, se realizó un emotivo intercambio en la Galería de Arte Martha Machado.



Durante la actividad, se reconoció la labor de cinco árbitros destacados, imponiéndoles la medalla Rafael María de Mendive como símbolo de su compromiso y trayectoria en el deporte cubano. Además, se entregaron obras del artista Antonio Lewis Belgrove a directivos del arbitraje nacional.



Lewis Belgrove, es un reconocido promotor y activista del deporte pinero, ha sabido fusionar arte y deporte en una expresión de respeto y admiración hacia quienes dedican su vida al arbitraje.



La Isla de la Juventud vibró con este emotivo encuentro para reafirma el valor del arbitraje en nuestra cultura deportiva.

Texto y Fotos: Frank Pupo La Rosa