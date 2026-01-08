Reconocidos Héroes de azul en el aniversario 67

La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en la Isla de la Juventud conmemoró, a propósito de su 67 aniversario de fundación, una jornada político-cultural que se convirtió en espacio de reflexión, reconocimiento a sus Héroes de azul, y de reafirmación revolucionaria.



En el acto se condenó la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, reafirmando la solidaridad con los pueblos hermanos y la voluntad de mantener la unidad y la lealtad al pueblo.



El teniente coronel Enrique Verdecia Reyes, jefe de la PNR en el territorio, dio lectura a la carta de felicitación enviada por el Ministro del Interior.

En el encuentro se realizó la entrega de medallas de ascenso y condecoraciones, entre estas, la Medalla por el Servicio Distinguido, que reconoce la trayectoria y entrega de los oficiales en el cumplimiento cotidiano de sus deberes.

La jornada distinguió a los vanguardias y destacados del año, hombres y mujeres que con esfuerzo personal elevan el desempeño colectivo. Fueron homenajeados quienes acumulan más de diez años de conducción de vehículos de régimen especial sin registrar accidentes, ejemplo de disciplina y responsabilidad.



También se rindió homenaje a las fuerzas auxiliares, voluntarios que desde el pueblo apoyan la misión de garantizar la seguridad de la comunidad.

El coronel Ariel Bravo Estupiñán, jefe del Ministerio del Interior en la Isla, entregó un reconocimiento especial a la PNR, y la CTC también destacó la labor de la institución.



Un momento especialmente emotivo fue la premiación del concurso infantil “El MININT y yo”, donde los niños expresaron con dibujos y palabras sencillas su respeto y cariño hacia la policía, reflejando la imagen de los combatientes como protectores y amigos.

El acto contó con la presencia de Rafael Ernesto Licea, Primer Secretario del Partido en la Isla; el coronel Ariel Bravo Estupiñán, jefe del Ministerio del Interior en el territorio; teniente coronel Enrique Verdecia Reyes, jefe de la PNR, junto a dirigentes del gobierno, el Partido y la Unión de Jóvenes Comunistas.



Texto y fotos: Dianelys Labrador