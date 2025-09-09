Regla María disfruta sus quince.

El ajetreo vivido este lunes en la Casa de Niños y adolescentes sin cuidado parental no es frecuente. Hubo mucho movimiento y los 11 infantes que allí residen lo notaron al salir con anticipación de sus centros escolares.





Se decían unos a otros qué pronto sería la fiesta de Regla, no un festejo cualquiera, porque Regla María del Toro Estrada cumplió sus 15 años.

Fue la razón para que los que allí trabajan, les cuidan y educan, le prepararán el mejor agasajo con torta, refrescos, golosinas y los más disímiles regalos.



Saben en esta institución educativa que la infancia y la adolescencia merecen ser vividas, no aceleradas; son todos ellos como los propios hijos que necesitan lo mejor ahora y continuamente sanar y conocerse como la familia que serán por siempre.



Hay una llamada a la esperanza para atreverse a mirar lo esencial y redescubrir que hay tantas formas de educar más humana, más ética y más real en las frases cotidianas que intercambian con las tantas "tías" que día a día les atienden porque este es su hogar, donde el foco de atención está puesto en el futuro, en lo que serán mañana, en la semillita que hacen germinar desde el presente.

La Fiesta de 15 años de Regla es valía en los recuerdos que se quedan en la memoria. No son las prisas, ni los logros externos, sino los instantes donde alguien los miró de verdad, los sostuvo y los hizo sentir que estaban en casa.

Texto y fotos: Katia Álvarez Rosell