Rinden homenajes combatientes del MININT al jefe de sector Leonel Mesa, asesinado



Los combatientes del Ministerio del Interior en Isla de la Juventud se congregaron en la mañana de este martes para rendir homenaje al capitán de la Policía Nacional Revolucionaria, Leonel Mesa Rodríguez, quien se desempeñaba como jefe de sector en el municipio villaclareño de Caibarién.





El sentido tributo incluyó el llamado a reforzar la consagración de cada combatiente en la preservación de la tranquilidad ciudadana y el orden interior como garantía de los derechos ciudadanos.





El dolor por el compañero asesinado y la confianza en que se hará justicia y el agresor recibirá todo el peso de la ley se evidenció en cada intervención, en cada llamado, en una canción.





El primer secretario del Partido en el territorio, Rafael Ernesto Licea, junto a la máxima dirección del MININT compartieron con los presentes este homenaje de recordación al capitán Mesa Rodríguez, que expresó el sentir de los combatientes pineros del MININT y demuestro su disposición a dar todo su esfuerzo, incluso la vida, para cumplir la honrosa misión que el pueblo puso en sus manos.







Texto y fotos: Linet Gordillo Guillama