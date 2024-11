Se adoptan medidas ante situación energética del territorio y del país

En horas de la mañana de este viernes 1ro. de noviembre Osbel Lorenzo Rodríguez, primer secretario del Comité Municipal del PCC, intervino en el programa estelar de Radio Caribe "Radio Caribe en la Calle" en el cual hizo algunas precisiones acerca de la situación del municipio con los combustibles derivada de la misma por la que atraviesa el país.

En tal sentido expresó que la Isla no quedaba fuera de las limitaciones, aunque se tuvo el apoyo de la dirección del país y la estrategia trazada por el territorio había permitido ahorrar el poco combustible de que se disponía para evitar los molestos apagones. A la vez, hizo un llamado al ahorro y a la adopción, durante el fin de semana, de las medidas ya adoptadas en las circunstancias anteriores que se resumen en:

-Mantener con prioridad la atención de los servicios de primera necesidad como la Salud y la producción, sobre todo la relacionada con la producción y expendio de alimentos a la población.

-Suspender los viajes de las rutas de Educación.

-Reajustar los viajes de transporte público.

-Limitar hasta las seis de la tarde las actividades de servicios varios a la población tanto del sector estatal como no estatal excepto las bodegas que se mantendrán en horario normal.

-Suspender las actividades en centros recreativos, espectáculos, discotecas, bares, en lugares públicos que conllevan uso de energía.

-Descongestionar los centros de trabajo manteniendo al personal imprescindible y aplicar el teletrabajo y el trabajo a distancia.

-Para lograr el ahorro de energía con la generación con diésel será necesario hacer algunos apagones en el horario diurno en ciclos de 8:00 a 11: am; de 11:00 am a 2:00 pm; y de 2:00 a 5:00 pm. Porque para generar la energía eléctrica de un día en la Isla se consumen entre 90 mil, 102 mil y hasta 105 mil litros de combustible diésel, aunque con el fuel oíl es menos pero el fuel no ya no hay.

-Se está trabajando para que haya un fin de año mejor para el pueblo pinero que tanto ha trabajado, pero no podemos abandonar las medidas de ahorro a las que estamos llamados a cumplir.

Por Redacción Web

Foto: Cortesía de la radio