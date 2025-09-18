¡Se alza el telón en el Cristóbal Labra!

• Industriales y Piratas listos para la batalla.





Tras una madrugada de lluvia que dejó huellas profundas en el terreno del estadio Cristóbal Labra, la brigada de mantenimiento se convirtió en protagonista silenciosa de una jornada épica. Desde las primeras luces del alba, hombres y mujeres armados de escobas, palas y voluntad, se lanzaron al rescate del diamante insular, devolviéndole su esplendor para que el béisbol volviera a rugir.



Gracias a ese esfuerzo titánico, esta tarde se dará inicio al primer duelo de una serie pactada a cinco desafíos entre los Industriales, emblema del béisbol cubano, y los bisoños Piratas, representantes de esta tierra rodeada de mar y pasión.

Los Industriales llegan con su historia a cuestas, con el peso de las glorias pasadas y el hambre intacta de seguir escribiendo páginas doradas. Por su parte, los Piratas, jóvenes pero aguerridos, se alistan para enfrentar al gigante con respeto, pero sin miedo. En sus rostros se lee la determinación de quien sabe que el botín está en juego, y que para alcanzarlo hay que batallar cada entrada como si fuera la última.



La afición pinera, fiel y ruidosa, ya comienza a llenar las gradas. Se respira béisbol, se siente la adrenalina. El Cristóbal Labra no es solo un estadio hoy: es un escenario de sueños, de desafíos, de historia por escribir.

Esta serie promete emociones fuertes, estrategias al límite y momentos que quedarán grabados en la memoria de quienes aman este deporte. ¡Que comience el juego, que ondeen las banderas, y que el béisbol sea el verdadero vencedor!

Texto y fotos: Frank Pupo La Rosa