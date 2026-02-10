TecnoEspacio

Es miércoles, y la sección Tecno Espacio llega con sus novedades, en esta ocasión, la Empresa de Aplicaciones Informáticas (Desoft), integrada al Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones (GEIC), anunció su novedosa prestación de negocio conocido por “Todo como Servicios”, que puede adaptarse a las especificidades de cada entidad y permite el uso de las soluciones informáticas desde cualquier dispositivo incluido los celulares.

Ofrece un ecosistema digital seguro, donde consumidores y proveedores establecen una sinergia que potencia la eficiencia en el desempeño de las gestiones empresariales y de gobierno, con mayores garantías, flexibilidad y acompañamiento, asequible a todos los clientes.

Redacción Web