Tendrás control total sobre tus estados de WhatsApp

WhatsApp ha dado un paso significativo en la evolución de sus funciones al introducir una herramienta que permite compartir estados de forma privada, sin complicaciones ni ajustes adicionales. Esta mejora responde a una necesidad creciente entre los usuarios que buscan mayor control sobre su privacidad sin sacrificar la agilidad en la publicación de contenidos.

Desde su incorporación en 2017, los estados de WhatsApp han funcionado como una versión adaptada de las historias populares en Instagram y Facebook. A través de esta opción, los usuarios pueden compartir imágenes y videos que desaparecen después de 24 horas. Con el tiempo, la aplicación ha perfeccionado esta función para facilitar la interacción entre contactos y mejorar la experiencia de uso.

La nueva actualización, disponible en la versión beta para Android desde Google Play Store, introduce una interfaz rediseñada que simplifica el proceso de selección de audiencia para cada estado. Al momento de publicar, aparecen dos botones ovalados en la parte inferior de la pantalla que permiten alternar entre las opciones “Mis Contactos” y “Solo compartir con”. Esta modificación elimina la necesidad de salir del editor o acceder al menú de configuración para ajustar la privacidad.

Al elegir “Mis Contactos”, el estado se enviará a todos los contactos del usuario, excepto aquellos que hayan sido excluidos previamente. Si no se ha vetado a nadie, el contenido se compartirá con toda la lista. En cambio, al seleccionar “Solo compartir con”, el usuario podrá definir una lista específica de personas que recibirán el estado. Esta lista se configura desde el apartado de privacidad y, según la opción seleccionada, aparecerá una notificación que indica cuántos contactos han sido excluidos o cuántos recibirán la actualización.

La implementación de esta función representa una mejora sustancial en la eficiencia de la aplicación. Los usuarios ya no necesitan acceder a menús adicionales para realizar ajustes rápidos, lo que agiliza el proceso de publicación y refuerza el control sobre la visibilidad de sus contenidos. WhatsApp ha confirmado que esta herramienta se extenderá a más usuarios en las próximas semanas, consolidando su compromiso con la privacidad y la personalización.

(Tomado de Canal USB)

Tomado de Cubadebate