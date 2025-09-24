Título: Los Piratas afilan sus espadas en Sancti Spíritus: listos para abordar a los Gallos.

Bajo el sol ardiente de la mañana y el susurro del viento, los bisoños Piratas han desembarcado en tierras espirituanas con un solo objetivo: conquistar el botín. Desde las primeras horas de este martes, la joven escuadra se ha entregado con fervor a una intensa jornada de entrenamiento en el estadio José Antonio Huelga, donde cada lanzamiento, cada swing y cada jugada defensiva ha sido ejecutada con la precisión de quien sabe que el combate está cerca.







La cita está pactada para las diez de la mañana de este miércoles, cuando los Piratas se enfrenten como visitadores a los Gallos de Sancti Spíritus, en un duelo que promete emociones desde el primer inning. La moral combativa del conjunto isleño está en su punto más alto, y no es para menos: los entrenamientos han mostrado una tropa cohesionada, ágil y decidida, con sangre joven y espíritu indomable.

Viajaron a jugar con el corazón, como verdaderos piratas. No hay miedo, solo hambre de victoria”, mientras ajustan su maquinaria. El cuerpo técnico ha apostado por una preparación táctica que combina disciplina y audacia, conscientes de que los Gallos no regalarán ni una pluma en el terreno. Pero los Piratas, fieles a su estirpe, no buscan concesiones: quieren abordarlos, someterlos y llevarse el tesoro que representa cada victoria.





Con bates encendidos y corazones ardientes, los Piratas saldrán al diamante con la bandera del coraje ondeando en lo alto. La batalla está por comenzar, y en tierras espirituanas, el rugido del mar se mezcla con el canto de los Gallos. Solo uno saldrá con el botín.

Texto: Frank Pupo La Rosa

Fotos: Bitácora del Pirata.