Tres mujeres hermanadas por la tierra

Yasmania, Ada y Marisol son tres mujeres muy distintas entre sí, que llegaron al campo por vías y con motivaciones diferentes, pero las hermana su amor por la tierra, la dedicación para obtener de ella los mejores frutos y el empuje para imponerse en escenarios eminentemente masculinos.



Yasmania Orasma Cardero / Presidenta CPA Comandante Pinares

Ada Piñeiro Pérez / CCS Julio Antonio Mella

Marisol Escalona González / CCS Sabino Pupo

Con estas postales de su cotidianidad, felicitamos en el #DíaDeLaMujeresRurales a todas las que como ellas integran ese gran colectivo que hoy representa una cuarta parte de la población mundial y son las que aseguran la mitad del sustento alimenticio del planeta.

TexTO Y FOTOS: Corresponsalía La fe