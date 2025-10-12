Un hermoso encuentro en honor a Mongo Rives

La cultura pinera está inexorablemente unida a Mongo Rives por hilos de música, autoctonía y tradición. Por eso, en su Santa Fe querida, en la Casa de Cultura que lleva su nombre, se juntaron cantores, improvisadores, poetas, amigos, pupilos, las principales autoridades del territorio y todo en el que dejó una huella el Rey del sucu suco, para celebrar su vida y su legado artístico.



En la jornada por el Día de la Cultura Cubana, la UNEAC organizó esta velada homenaje que reunió a los grupos Clásicos Pineros, Cinquillo Pinero y el Septeto Pinero de Mongo Rives, al proyecto Abejitas Sucusuqueras, a bailarines aficionados, a jóvenes promesas de la música del patio y al pueblo en general, quien cantó y bailó cada pieza de este ritmo autóctono que tiene rey y cuna.



El sucu suco y Mongo están más vivos que nunca, así lo demostraron en esta gala tantos aplausos, tantos niños conocedores de su historia, tantos artistas continuadores de su obra y tanto santafeseño enamorado de sus raíces.



Texto y Fotos Corresponsalía La Fe