Un líder con alma de pueblo

La tarde cayó sobre Micro 70 con un aire distinto. No era un día cualquiera; en ese lugar se preparaban para homenajear a uno de sus hijos más comprometidos y activos: Alejandro Cordero Baldomero, líder de la zona 10 y figura emblemática del trabajo cederista en el municipio especial Isla de la Juventud.





Vecinos, familiares, representantes de los CDR y autoridades del territorio comenzaron a llegar poco a poco, con rostros alegres y palabras de reconocimiento.

El acto, sencillo, pero profundamente significativo, comenzó con palabras que evocaban la trayectoria de Alejandro, sus años de entrega, su participación como delegado al 9no Congreso de los CDR, su papel en la Comisión Electoral Municipal durante el referendo constitucional, y sobre todo, su capacidad para movilizar, unir y servir desde la base.





Los testimonios de vecinos fueron el corazón del homenaje. Se habló de sus madrugadas organizando guardias, de su presencia constante en cada tarea revolucionaria, de su sensibilidad ante las necesidades del barrio. Alejandro no solo ha sido un dirigente, sino un hermano, guía, un ejemplo para todas las generaciones.

Cuando se le entregó el Premio del Barrio individual, la máxima distinción que otorgan los CDR a nivel local; los aplausos se mezclaron con sonrisas y lágrimas. Alejandro, visiblemente emocionado, agradeció con humildad. “Este reconocimiento es del barrio, de todos los que creen en la Revolución desde la cuadra, desde el corazón.”





La jornada concluyó con abrazos, música y la certeza de que el legado de Alejandro Cordero Baldomero seguirá vivo en cada acción comunitaria, en cada joven que se inspire en su ejemplo, y en casa vecino que entienda que el barrio es el primer espacio de Revolución.

Texto y fotos Dianelys Labrador