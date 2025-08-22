Un nuevo capítulo de “Hojas Clínicas” con la doctora Dailyn González

En una mañana colmada de emociones y saberes, se celebró la más reciente extensión del proyecto Hojas Clínicas, dirigido por el doctor Delfín Álvarez Almanza, quien continúa apostando por el diálogo entre la medicina y la cultura como herramienta de formación y reflexión.

Esta vez, el espacio tuvo como invitada especial a la doctora Dailyn González, reconocida pediatra y comunicadora, cuya presencia iluminó la jornada con anécdotas, risas y verdades compartidas.



La doctora González no solo habló desde su experiencia clínica, sino también desde su vínculo profundo con la cultura pinera. Con una naturalidad encantadora, relató cómo la pediatría se convirtió en su vocación y cómo, a través del programa televisivo Espiral de la vida, ha logrado conectar con miles de familias que siguen fielmente sus emisiones.

Este espacio televisivo, muy popular entre el público de la Isla de la Juventud, ha sido una plataforma para educar, sensibilizar y acompañar a los pineros en temas de salud, siempre desde una mirada humana y cercana a la población.

La jornada también contó con la participación de María Antonia Quiñones, técnica de la sala de literatura de la Biblioteca Municipal Julio Antonio Mella, quien presentó el libro Estigma, escrito por el pediatra Philip Hawley. Esta obra, que aborda la amenaza del mosquito Aedes aegypti desde una perspectiva médica y narrativa, fue ofrecida como regalo a los asistentes, estableciendo un vínculo fascinante entre la literatura, la pediatría y la salud.

Hojas Clínicas se consolida como un proyecto que trasciende lo académico para convertirse en un encuentro mensual de saberes y emociones. Con cada edición, se abre una ventana a las interioridades de la profesión médica, al compromiso social de sus protagonistas y a la riqueza cultural que los rodea. La próxima cita ya se espera con entusiasmo, sabiendo que cada encuentro es una espiral de vida en sí misma

Texto y fotos: Dianelys Labrador