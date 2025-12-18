Una gala hermosísima en honor a Nueva Gerona

Cuánto se ha hecho en su honor, adjetivar no alcanzaría para en su justa medida caracterizar el amor de los pineros por la ciudad de Nueva Gerona. Homenajearla en sus 195 años siempre es motivo para desde el Arte y la Cultura expresar el sentimiento de Pineridad que nos enaltece.

Y sentirlo se extrapola como brote de sudor en la piel y el júbilo de artistas, estudiantes en formación de la Escuela Elemental de Arte Leonardo Luberta, músicos, bailarines, infantes de los Talleres de creación de Casas de Cultura, coreógrafos, técnicos de audios, luces, bajo la dirección de Freddy David Rodríguez al presentar la Gala artística por el cumpleaños de nuestra ciudad Nueva Gerona.

El cine teatro Caribe acogió una hermosísima gala, y vale la pena justo ahora adjetivar en ella desde la historia y la emoción, artistas locales agasajaron a la ciudad.

Uno tras otro, los artistas hicieron combinación de Arte y sensibilidad, no a pocos la emoción se dibujó en las pieles, la conmoción ante las danzas coreografiadas, temas musicales vocalizados fueron lazos con tópicos en audiovisuales realzando lo que somos, hemos sembrado y recogido como frutos diversos en la Pineridad que nos distingue.

Texto y fotos: Katia Álvarez Rosell