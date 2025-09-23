UNE prevé afectación de 1 462 MW para horario pico este martes

La disponibilidad del sistema eléctrico nacional a las 06:00 horas de este martes era de 1 968 MW y la demanda, de 2 742 MW con 795 MW afectados por déficit de capacidad, informó la Unión Eléctrica en su habitual parte diario.

En el horario de la media, se estima una afectación de 850 MW.

Entre las principales incidencias para este martes, la UNE menciona averías en la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 6 de la CTE Rente; en mantenimiento están la unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos. Las limitaciones térmicas totalizan 494 MW fuera de servicio.

Por falta de combustible están afectadas 51 centrales de generación distribuida, con 303 MW, y 112 MW no están disponibles por falta de lubricante, para un total de 415 MW afectados.

Para el horario pico, la UNE espera la entrada de 80 MW en motores de generación distribuida que están fuera por déficit de combustible y la unidad 6 de la CTE Renté, con 60 MW.

Con este pronóstico, en el horario pico se estima una disponibilidad de 2 108 MW y una demanda máxima de 3 500 MW, para un déficit de 1 392 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1 462 MW en este horario.

Según la nota de la UNE, este lunes el servicio estuvo afectado y se mantuvo así durante toda la madrugada de este martes. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación efue de 1 645 MW a las 20:30 horas.

La producción de energía de los 31 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2 623 MWh, con 536 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media.

Tomado de Cubadebate