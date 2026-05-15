Universidad de California desarrolla un sistema molecular que almacena luz solar y la libera como calor después del atardecer

Un equipo de investigadores de la Universidad de California en Santa Bárbara ha creado un sistema que permite almacenar la radiación solar en moléculas de tamaño reducido y, posteriormente, liberarla en forma de calor, incluso después de la puesta del sol.

Este dispositivo, descrito como una “batería solar recargable”, se basa en los procesos de transformación reversible observados en el ADN y en las lentes fotocromáticas. Gracias a este mecanismo, es posible capturar energía solar sin requerir acumuladores de gran volumen ni conexión a la red eléctrica.

A diferencia de los paneles solares convencionales, este sistema almacena la energía mediante un proceso químico. Actúa como una batería: las moléculas, al absorber la luz solar, cambian a un estado de mayor energía.

Cuando se aplica un estímulo externo menor, como calor, las moléculas retornan a su estado original y liberan la energía acumulada en forma de calor.

Una característica destacada de esta "batería solar" en estado líquido es su capacidad para conservar la energía durante años. Además, su densidad de almacenamiento energético por kilogramo es muy superior a la de las baterías de ion-litio.

En concreto, supera los 1,6 megajulios por kilogramo, frente a los 0,9 megajulios por kilogramo de una batería de ion-litio común.

Este avance supone un progreso significativo en el ámbito del almacenamiento de energía renovable, al ofrecer un método eficaz y prolongado para retener el calor procedente del Sol. Los detalles de esta investigación fueron publicados en la revista Science.

(Con información de RT en Español)

Tomado de Cubadebate