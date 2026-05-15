África confirma el decimoséptimo brote de ébola en la provincia congoleña de Ituri

África por superficie y enfrenta frecuentes desafíos logísticos para responder a brotes de enfermedades debido a las malas carreteras y las largas distancias. Durante el brote del año pasado, que duró tres meses, la OMS enfrentó inicialmente dificultades significativas para entregar las vacunas, lo que tomó una semana después de la confirmación del brote.

La financiación también ha sido un problema. En el brote del año pasado, las autoridades sanitarias expresaron su preocupación por el impacto de los recientes recortes de financiación por parte de Estados Unidos. Ese país había respaldado la respuesta a brotes anteriores de ébola en el Congo, incluso en 2021, cuando la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) aportó hasta 11.5 millones de dólares para apoyar los esfuerzos en toda África.

El virus del ébola es altamente contagioso y puede transmitirse a las personas a través del contacto con animales salvajes. Posteriormente se propaga entre la población humana mediante el contacto con fluidos corporales como vómito, sangre o semen, así como con superficies y materiales contaminados, como ropa de cama y prendas.

La enfermedad que causa es un padecimiento raro pero grave —y a menudo mortal— en los seres humanos.

Los síntomas incluyen fiebre, vómitos, diarrea, dolor muscular y, en ocasiones, hemorragias internas y externas. El virus fue descubierto por primera vez en 1976, cerca del río Ébola, en lo que hoy es la República Democrática del Congo. Los primeros brotes ocurrieron en aldeas remotas de África Central, cercanas a selvas tropicales.

Tomado de Cubadebate