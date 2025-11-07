Vale-No Vale: Venta ilegal de medicamentos, sanidad e inspectores

Cubadebate continúa con su sección “Vale-No vale” para reconocer, una vez más gracias a los comentarios y correos de los lectores, todo aquello que vale porque mejora nuestras vidas, desarrolla el país o nos hace mejores ciudadanos, y señalar también todo lo que no vale y merece ser cambiado.

Habanero dijo:

Vale: El esfuerzo que hace el país para comprar materias primas para la fabricación de medicamentos.

No vale: Que a solo metros de Biocubafarma, debajo del puente de 100 y Boyeros, en La Habana, se vendan a altos precios los propios productos fabricados por la industria nacional.

Ernesto dijo:

Vale: Que se convoque a la población de La Habana a una recogida masiva de desechos.

No vale: La poca o deficiente atención que se le presta a los trabajadores de comunales, tanto con herramientas adecuadas de trabajo, como con medios de protección.

No vale: El poco o casi nulo control por parte del gobierno sobre la calidad con la que se recogen los desechos, pues siempre se recoge "lo gordo", no se concluye la limpieza hasta dejar el área completamente limpia y libre de pequeños desechos.

No vale: Que no se hayan acabado de concretar ninguno de los proyectos de inversión extranjera directa sobre los que se hizo mención hace unos seis o mas meses atrás.

No vale: Que no se promueva la inversión y participación del emprendimiento privado en estos menesteres.

Aurora dijo:

Vale: Una bancarización que de verdad funcione.

No vale: Que cada cuál aplique lo que le da la gana. Ya están que cobran hasta un por ciento por encima del valor según como pagues. Si es en efectivo, tiene un valor. Si es por transferencia -única forma de pago que están aceptando- es a otro precio.

Esto hay que ordenarlo y aplicar LEYES.

AAA dijo:

Vale: Que exista control e inspecciones en todos los ámbitos.

No vale: Que solo se inspecciones a los negocios legales y que los ilegales los inspectores les pasen por al lado y no digan nada (MUNICIPIO CERRO). Que los inspectores se aprovechen del desconocimiento de la población para multarlos por cosas que ni siquiera existen, que hagan interpretaciones de las leyes a su favor para multar, que cometan perjurio y mientan descaradamente, cuando los afectados no pudimos probar que cometimos una violación.

