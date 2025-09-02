Expresó Maikel Mccoy Gutiérrez, director del conjunto Los Piratas de la Isla de la Juventud, en declaraciones a la prensa al culminar el acto de abanderamiento con proa en la Serie Nacional 64 de la Pelota cubana, reafirmando el compromiso del equipo con la entrega, la disciplina y el respeto por la afición pinera.

“Este es un momento de orgullo y responsabilidad. El estandarte que hoy recibimos no solo representa a nuestro equipo, sino a todo un pueblo que confía en nosotros. Vamos a luchar cada juego como si fuera el último, con pasión y entrega”.

“Tenemos talento, tenemos corazón, y tenemos el deber de honrar esta bandera con resultados en el terreno”, expresó Mccoy Gutiérrez.

Con esta declaración, el timonel del equipo dejó claro que Los Piratas no solo están listos para competir, sino para conquistar el respeto de toda Cuba desde el diamante.

Texto y foto Frank Pupo La Rosa

