Vila Galé Hotéis crece en Cuba

La cadena hotelera portuguesa Vila Galé consolida su apuesta por el mercado cubano con la incorporación de tres nuevas instalaciones: el Express Park View en La Habana, el Tropical Varadero y el Cayo Santa María. Con estos contratos, la compañía eleva a 52 el número total de hoteles bajo su gestión internacional.

Durante la VII Bolsa Turística Destinos Gaviota, el presidente de Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida, compartió su visión sobre el potencial turístico de Cuba y los motivos que impulsan su expansión en la isla. “Cuba es un desafío”, dijo y añadió que “también “un destino por el que vale la pena apostar y tiene condiciones”.

Rebelo de Almeida destacó tres pilares que consideraron para continuar su expansión en el país caribeño.

“Primero, yo diría que es un pueblo muy simpático, muy caluroso, y aunque tiene una vida que no es fácil, siempre con una sonrisa. Es gente que se esfuerza por agradar a quienes vienen aquí. Es un valor muy importante para el turismo. Lo segundo: playas como estas no tienen mucha competencia en otros lugares del mundo. Y hay un tercer factor muy importante, la seguridad”, afirmó.

La compañía también valora la concepción con que han sido construidos en las últimas décadas los polos turísticos cubanos, especialmente aquellas instalaciones con espacios para familias con niños, un segmento prioritario en la estrategia de Vila Galé.

Con Canadá liderando la ocupación en sus hoteles, Vila Galé busca ampliar su alcance en América Latina mediante dos vuelos semanales de Copa Airlines al Aeropuerto Internacional Abel Santamaría, ubicado a solo 100 kilómetros de Cayo Santa María.

Respecto al mercado europeo, Rebelo de Almeida se refirió al descenso en las llegadas al archipiélago cubano tras la pandemia.

“El mercado europeo ha decaído mucho después de la pandemia, por razones de imagen, en mi opinión, exageradas. El precio de la oferta turística en Cuba es muy atractivo comparado con otros destinos del mundo. Hay que mejorar la oferta y el producto, pero hay que divulgar lo bueno que tenemos”, comentó.

Uno de los ejes de trabajo de Vila Galé en Cuba es la capacitación del personal local. A propósito, el ejecutivo elogió el desempeño del equipo en Cayo Paredón, el primer hotel inaugurado por la cadena en el país en 2023.

De cara a 2026, la compañía de origen portugués proyecta la apertura de un nuevo hotel en la emblemática avenida del Malecón habanero, lo que elevaría a 53 el número de alojamientos en su portafolio, que abarca Portugal, Brasil, España y Cuba.

