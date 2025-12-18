Vocación y humanismo

El alma de un verdadero Galeno de la Salud se mide por la nobleza y el humanismo de su ser. Con esa convicción, estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas del “Hospital Héroes del Baire” se dieron cita éste 17 de diciembre en la Nueva Casa de Niños sin Amparo Parental, con el propósito de acompañar y brindar cariño a los pequeños que allí residen, reafirmando que la medicina es también un acto de amor y compromiso social.

Como expresara José Martí: “Ayudar al que lo necesita no sólo es parte del deber, sino de la felicidad.” Inspirados en esa máxima, los jóvenes compartieron alegría y ternura con los niños, convirtiendo la jornada en un espacio de encuentro donde la vocación médica trascendió las aulas y se hizo palpable en cada sonrisa.

La actividad contó con la presencia del Dr. Mariano de la Caridad Valle Vargas, director del Centro hospitalario, la profesora Margarita, del departamento Docente, y trabajadores de las Mipymes Km0 y Bar Éxtasis, quienes se sumaron a este gesto solidario.

Los niños, con edades de 1, 4, 5, 9 y 14 años, recibieron el cariño infinito de estos estudiantes que, más allá de su formación académica, demostraron que las ciencias médicas en la Isla de la Juventud no solo forman profesionales competentes, sino también seres humanos sensibles, capaces de transformar la realidad con gestos sencillos y profundos.

Este encuentro reafirma que la vocación de servicio y el humanismo que caracteriza a los futuros médicos cubanos se convierte en ejemplo vivo de lo que significa ser parte de la Salud Pública cubana.

Como dijera Fidel: “Ustedes son un ejército de esperanza para el mundo. Ante ustedes esta Humanidad un día tendrá que inclinarse, ante ustedes tendrán que inclinarse las futuras generaciones.”

Fotos: Cortesía de Ciencias Médicas

Texto: Ana Verdecia