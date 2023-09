Bojeo a Cuba: Los arrecifes de Punta Francés

“Nos ha dado realmente mucho gusto regresar a los arrecifes de Punta Francés. El Centro de Investigaciones Marinas (de la Universidad de La Habana) comenzó a estudiar estos arrecifes desde el año 95 y regresar aquí asiduamente nos ha permitido ir viendo la evolución temporal de los mismos.

Aquí me gustaría destacar dos cuestiones que me parecen fundamentales. Una es la tridimensionalidad espacial que tienen estos arrecifes, no a nivel de biotopo, sino a nivel de una escala ya un poco mayor. Son arrecifes donde uno puede encontrar unos camellones grandes que terminan en el veril.

Los veriles son bastante verticales, pero, además, conforman especies de cuevas o de túneles interiores que realmente le dan una belleza paisajística muy singular a esta zona del occidente cubano.

Imágenes de los arrecifes de Punta Francés captadas durante el Bojeo a Cuba.

En cierta medida pudiéramos decir que se asemejan a los de Guanahacabibes, en cuanto a la formación de esa estructura. Eso también genera o contribuye a que se eleve la biodiversidad en estos sitios. Siendo así, evidentemente va a haber mucho más espacio para que nuevas especies puedan colonizar todo ese sustrato. Hay más sustratos disponibles para que puedan ser aprovechados por diferentes especies de organismos sésiles. Los organismos sésiles son aquellos que se encuentran sobre el sustrato y que no tienen movimiento, o sea, que viven fijos o en relación muy estrecha con el sustrato marino (fondo) como son las gorgonias, las esponjas y los propios corales.

Esa es una de las causas precisamente de que hayamos encontrado en este arrecife la más alta densidad de corales hasta el momento. Hemos venido recorriendo Cuba, salimos desde Júcaro y ya pasamos por toda la zona oriental de Cuba, zona sur y norte, luego la zona central, la zona occidental y como parte de la zona sur occidental, hoy nos encontramos en Punta Francés.

Imágenes de los arrecifes de Punta Francés captadas durante el Bojeo a Cuba.

Hemos concluido los tres sitios de estudio y en los procesamientos realmente tuvimos mucha alegría cuando vimos que la densidad de corales por 10 metros cuadrados es la más alta que hemos encontrado hasta ahora. Se asemeja y de hecho, estadísticamente, no va a tener diferencias significativas con arrecifes como Bahía Honda y como península de Guanacabibes, lo cual también es un resultado muy interesante; porque, por ejemplo, en el caso del arrecife de Punta Francés constituye un Parque Nacional al igual que Guanahacabibes, pero Bahía Honda no lo es.

Entonces, el hecho de que Bahía Honda se asemeje a lo que estamos encontrando en Guanahacabibes y Punta Francés, pues de alguna manera habla de las buenas condiciones de Bahía Honda y habría que analizar con más profundidad; pero preliminarmente podría este convertirse en un candidato para ser propuesto dentro del sistema nacional de áreas protegidas.

Aunque insisto, esto es algo que hay que evaluar con más profundidad.

Volviendo a Punta Francés, la rugosidad que encontramos del sustrato también fue relativamente elevada, lo cual entonces nos habla de que vamos a tener una variabilidad espacial en términos de sustrato en dos escalas, una en la que expliqué anteriormente y otra en la escala ya del biotopo, una escala digamos más directa relacionada con el sustrato, una escala más pequeña, etcétera.

Imágenes de los arrecifes de Punta Francés captadas durante el Bojeo a Cuba.

Eso pues también va a estar contribuyendo a la diversidad elevada de organismos; pero también al número de organismos por especies que vamos a estar encontrando.

Aquí también encontramos algunas especies de corales que no habían sido reportadas con anterioridad en los otros sitios en estas investigaciones que estamos llevando a cabo.

Usualmente lo que estamos haciendo es, además de los transectos que estamos evaluando en cada uno de los sitios, después que terminamos pues damos un pequeño recorrido por el lugar, por el sitio de evaluación, por si aparece alguna especie que sea rara, pues reportarla dentro de la lista de especies para la zona. Y repito, realmente ha sido una alegría inmensa ver que esa densidad de corales que habíamos encontrado años atrás se mantiene hoy, inclusive con la ventaja de poderla comparar con las de otras zonas de Cuba”.

Imágenes de los arrecifes de Punta Francés captadas durante el Bojeo a Cuba.

Imágenes de los arrecifes de Punta Francés captadas durante el Bojeo a Cuba.

Imágenes de los arrecifes de Punta Francés captadas durante el Bojeo a Cuba.

Imágenes de los arrecifes de Punta Francés captadas durante el Bojeo a Cuba.

Imágenes de los arrecifes de Punta Francés captadas durante el Bojeo a Cuba.

Imágenes de los arrecifes de Punta Francés captadas durante el Bojeo a Cuba.

Imágenes de los arrecifes de Punta Francés captadas durante el Bojeo a Cuba.

Tomado de Cubadebate