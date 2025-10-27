Camilo siempre en el corazón del pueblo

Camilo Cienfuegos siempre estará en el corazón agradecido de su pueblo. Recordemos cuando nuestro José Martí aseguró que “los héroes son propiedad humana, comensales de toda mesa, y de toda casa familiares”, afirmación que bien puede servir para hacer referencia a la vida y la obra del Comandante Camilo Cienfuegos Gorriarán, quién resultó calificado por los cubanos como el Señor de la Vanguardia, el hombre de las mil anécdotas y como la imagen del pueblo.

Hay seres humanos que, aunque hubiesen tenido una vida relativamente muy breve como él, por la trascendencia de su existencia, por su obra, sus principios y su legado, se mantienen no sólo en la historia, sino también en el quehacer cotidiano de sus pueblos, y de modo especial, en el de aquellos que lo sienten como fuente permanente de inspiración.

Tal es caso, de Camilo, el hombre sincero, jaranero, dicharachero, y a la vez tremendamente responsable, al punto de nunca amilanarse ante el peligro, ni las dificultades. Con infinita lealtad fue capaz de asegurarle a Fidel en una breve carta que le dirigió en abril de 1958 cuando recibió su ascenso a comandante del Ejército Rebelde, que le sería más fácil dejar de respirar que dejar de ser fiel a su confianza. “Contra Fidel, ni en la pelota”, también aseguró en una ocasión.

A 66 años de su inexplicable desaparición física junto a sus compañeros de vuelo, sigue marcando la brújula para los buenos cubanos y revolucionarios de estos tiempos, lo cual se hace realidad en los versos que en su homenaje escribió de Félix Pita Rodríguez:

“…Le encontraréis vibrando,

En cada nueva fábrica

Que canta su primera canción.

Miradle repetido en cada nuevo rostro miliciano,

Por el amor fundido en el sereno rostro de la Patria que nace,

Miradle vigilante en los fusiles del pueblo uniformado.

No busquéis en el mar al claro comandante

Que la muerte no mata.

Miradle en todo un pueblo convertido,

Donde su corazón sembrado se cosecha”.

