Centralización vs. Descentralización: Un debate para la economía cubana

Dra. C. Marxlenin Pérez: Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja. Una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marxlenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadre diferente, porque hoy vamos a conversar sobre descentralización o centralización en la economía cubana ¿Cree usted que existe una estricta centralización en nuestro país o que, por el contrario, debemos descentralizar mucho más? Si le cuadra el tema, acompáñenos.

Y para abordar el tema de la centralización o descentralización en Cuba, le doy la bienvenida al estudio al Dr. C. José Luis Rodríguez, investigador, profesor, asesor para temas económicos y quien fuera ministro de Economía y Planificación y Finanzas y Precios. Bienvenido, José Luis.

Dr. C. José Luis Rodríguez García: Muchas gracias.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Con nosotros también el Dr. C. Luis Marcelo, quien es investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas que se le conoce como INIE. Bienvenido.

Dr. C. Luis Marcelo Yera: Muchas gracias.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Y Carlos Enrique es Máster en Ciencias y también un componente especial de nuestro panel que, es de familia hoy, en Cuadrando la Caja quien es profesor, investigador del Centro de Estudios de Economía Cubana que pertenece a la Universidad de La Habana. Bienvenido.

M. Sc. Carlos Enrique González García: Gracias.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Con ustedes tres, vamos hoy a abordar el tema que últimamente se ha vuelto polémico, siempre lo ha sido, pero en los últimos tiempos se viene conversando con más énfasis, en si las soluciones al desarrollo de Cuba tienen que ver con una mayor descentralización, de los recursos, de las políticas económicas. Por eso, yo les propongo que empecemos José Luis, haciendo un breve recuento de qué relación hay, qué temas, qué miradas tiene este tema de manera histórica, para poderlo traer ya a nuestro contexto.

Dr. C. José Luis Rodríguez García: Primero agradezco la invitación por estar aquí. Ya he estado reiteradamente, aquí en este espacio y me parece que juega un papel importante, porque abordamos temas que tienen que ver con la economía y particularmente, la economía cubana, que son muy importantes, valga la redundancia en este momento. El debate entre las decisiones de la planificación centralizada o la planificación a nivel de empresa o a nivel de consumidor es un tema ya viejo en los debates sobre el socialismo. Los primeros debates sobre estos temas ocurrieron en los años 20 del siglo pasado en la Unión Soviética, cuando se empezó a discutir, en primer lugar, la existencia o no, de relaciones monetarias- mercantiles en el socialismo. Eso estaba de telón de fondo, en este tema. Y se llegó a una conclusión que la vida probó posteriormente que era errada y era que partía de que las relaciones monetarias – mercantiles existían en el socialismo por las diferentes formas de propiedad y dejaban vacío el hueco, donde no se explicaba cómo esas relaciones tenían una existencia propia en la propiedad estatal, en la propiedad social. Esto permaneció así hasta los años ’60, cuando se explicó, por qué existe el mercado en las condiciones del socialismo y el papel que el mismo tiene en la misma medida en que por el volumen de recursos que se dispone, no es posible manejar, directamente los medios de trabajo, el empleo de esos medios de trabajo, de la fuerza de trabajo también, de manera directa, sino que hay que manejarlos indirectamente. Porque no hay posibilidades de sumar todos los recursos para hacerlo de esa forma, de tal manera que yo diría que hoy las decisiones en las economías socialistas tienen dos niveles: un nivel centralizado de esas decisiones, la planificación centralizada que es la que guía los cambios en ese sentido y la planificación a nivel de empresa, a nivel de consumidor, que trabaja con las posibilidades que tiene en la utilización de esos recursos, pero ya en una dinámica particular, en un entorno particular, que permita una optimización. Una primera cuestión a dilucidar en este sentido es que no se opone planificación centralizada de planificación descentralizada. El problema es que tiene que haber un equilibrio entre las dos y eso es lo que a veces se pierde en la discusión; así sucedió en los países socialistas de Europa del Este donde prácticamente, ya desde los años 30 se acuñó que las relaciones monetarias mercantiles eran pura formalidad, que no tenían un contenido propio en el socialismo y eso, por lo tanto, prácticamente dejó el campo solamente a los balances materiales. Es decir los recursos se asignan materialmente y reflejan un precio para poder sacar las cuentas en la contabilidad, etcétera, pero no había ninguna dinámica asociada a las relaciones monetarias – mercantiles. No obstante, esto llevó a debates desde los años 30 y particularmente, los primeros debates fuertes sobre la factibilidad o no de planificar, se dieron fuera de la Unión Soviética. La escuela austríaca empezó a impugnar la planificación en el socialismo Ludwick Bon Mises, Friedrich Hayek empezaron a cuestionarse la posibilidad de que pudiera contener toda la información necesaria para poder planificar en una economía. Esto fue rebatido por un economista marxista joven en aquel entonces, Óscar Langue (el polaco Óscar Langue) que modelizó lo que después, se llamaría, mecanismos de mercado en el socialismo o socialismo de mercado. El primer modelo de socialismo de mercado lo desarrolla Langue, en 1935, 1938 y este debate continuó a lo largo del tiempo.

Se dieron situaciones paradójicas, el desarrollo de métodos de optimización del manejo de grandes volúmenes de recursos centralmente, a través de modelo económico matemático. Así, por ejemplo, un economista ruso Leonid Kantarovich, en 1939, descubrió la programación lineal y la empezó a aplicar en la gestión de recursos escasos. Sin embargo, fue totalmente incomprendido en su época, incluso fue separado, en fin, lo mandaron a la Siberia, no vamos a ponerlo bien en detalle y eso hizo que los descubridores de la programación lineal fueran aparentemente los norteamericanos, en 1947, cuando ya este señor lo había descubierto en 1939, con un modelo de gestión de recursos escasos. Fíjate tú, si tuvo valor que, a la altura de 1975, le dieron el Premio Nobel de Economía. Es decir un modelo con fuentes importantes de conocimiento detrás.

Lo mismo pasó con un economista que emigró tempranamente de la Unión Soviética, (el más conocido), Vasili Leóntiev, que creó el modelo de insumo-producto que es un modelo clave para la planificación, sin embargo, tuvo que desarrollarlo fuera de la Unión Soviética, y también en 1973, le dieron un Premio Nobel. Un modelo creado en condiciones de gestión planificada en el socialismo. Estos modelos (para un poco simplificar la historia) no fueron utilizados de manera, digamos racional por la dirección de la Unión Soviética, por la política económica en uso, que se dedicó más a tratar de racionalizar el uso del mercado frente a la planificación, a través de la tesis del socialismo de mercado, etcétera y fueron eliminando la planificación como si eso fuera un obstáculo para el funcionamiento del mercado.

Eso era lo que se buscaba, no hace falta que esto sea esa cosa burocrática, totalmente inamovible. Esto lo que hay es que ir acorralándolo un poco. Así fue, en primer lugar, lo eliminó Yugoslavia con la autogestión, a principio de los años 60. Después en el ’67, Hungría eliminó la planificación, después los polacos y así sucesivamente. Sabemos a qué termina toda esa larga historia, lamentablemente, y es con la aceptación de que los problemas no los puede resolver el socialismo y lo tiene que resolver solamente el mercado. De ahí bueno vinieron la Perestroika y vino todo el desastre de la desaparición del Campo Socialista. Podemos decir que todas estas discusiones se contaminaron por esos elementos, se contaminaron lamentablemente y hoy hay que retomar cuál es el papel que le corresponde a la planificación y cuál es el papel que le corresponde al mercado, sea centralizado o descentralizadamente, en la forma de planificar y después gestionar. Porque planificar es una cosa y después hay que gestionar lo que se planificó, previamente y eso se puede hacer centralizadamente, hay cosas que la lógica indica que son decisiones centralizadas, entraremos en eso, pero una de ellas evidente, es la división entre acumulación y consumo. Eso no se puede hacer a nivel de microempresa, tiene que hacerse centralizadamente, pero hay otro conjunto de decisiones, que se pueden y se deben gestionar descentralizadamente, mediante una serie de mecanismos que permitan no hacer incongruentes las decisiones descentralizadas con las decisiones centralizadas.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Ahí, precisamente es donde queremos llegar en la medida que vayamos desarrollando el tema. Por eso con esta introducción histórica que perfectamente, es una historia bien conocida y que desde Cuba hemos estado siguiendo, mirando, aunque parezca que a veces no tomamos con suficiente seriedad las enseñanzas de la historia ¿verdad? Entonces, por eso este programa también pretende relacionarse con esa historia y con esas experiencias que tenemos que todos los días atender, para saber como apropiárnoslas desde Cuba. Por eso les propongo entonces, a ustedes traer el tema Cuba ¿cómo se da este tema de la relación entre centralización, planificación en nuestro país? El mito es que tenemos una férrea o estricta centralización en la economía cubana ¿Es así? ¿Estamos en esas condiciones?

M. Sc. Carlos Enrique González García: No cabe duda, el debate entre centralización y descentralización está bastante en boga en estos momentos y normalmente este debate va orientado a descentralizar más, precisamente, esos productos de que en Cuba, aunque los últimos años eso ha ido aminorando un poco, tenemos un nivel de centralización bastante alto. Entonces lo normal es que, digamos lo que lo que se clame o lo que se esté hablando sea precisamente sobre descentralizar. Ahora, es importante resaltar que no estamos hablando de blanco y negro, no estamos hablando de un elemento que sea positivo o negativo, ni la centralización ni la descentralización es buena o mala, exactamente. Se trata de buscar un equilibrio dentro de una economía, sobre todo en las condiciones económicas que esté un país en un momento determinado. Al fin y al cabo, esta discusión centralización, descentralización no se trata más que de un debate entre las capacidades que tienen los diferentes agentes económicos dentro de una economía, para tomar decisiones y quién toma estas decisiones dentro de una economía. Es una discusión interesante e importante; si uno fuera Cuba se podría hablar de esta discusión centralización, descentralización de muchos elementos. Creo que hay cuatro o cinco elementos principales, voy a mencionarlo rápido, después seguro vamos a entrar en muchos de ellos. El primero es el tema de la propiedad. Estoy seguro que luego el profesor Luis Marcelo va a entrar en ese tema, hasta qué punto tenemos más absolutismo en la propiedad social o menos, si está más centralizada la propiedad en la propiedad social o hay más heterogeneidad dentro de la estructura socioeconómica. Está el tema de la planificación, que vamos a hablar de eso. En tema de la planificación tiene dos salidas, está el tema de la planificación mercado, esa relación, pero también está el tema de la planificación con la administración o con la gestión del sector empresarial.

Hay otros elementos también que son importantes. Está el tema, por ejemplo, del monopolio del comercio exterior, hasta qué punto está más centralizado o menos centralizado. Está el tema de las competencias territoriales, hasta qué punto los territorios tienen más capacidad de manejar recursos, de tomar decisiones, que lo que también vamos a hablar de eso en el programa y son algunos de los elementos importantes dentro de nuestra economía que están dentro de la lógica de esta discusión entre si centralizamos más o descentralizamos, es más en la práctica.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Carlos Enrique decía que para él balance está en que hay una alta centralización en Cuba todavía.

M. Sc. Carlos Enrique González García: En principio.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Quiero usar eso como polémica, Luis Marcelo ¿usted está de acuerdo con Carlos Enrique?

Dr. C. Luis Marcelo Yera: Sí, pero hay que tener en cuenta también el momento coyuntural en que estamos. No podemos aspirar en este momento coyuntural a tener toda la descentralización que quisiéramos. Escasos recursos lo imponen; sin embargo, quería expresar que no podemos perder de vista, debemos tener como una especie de brújula de hacia dónde debemos de ir ¿Y qué sucede? Los clásicos del marxismo no pudieron ver, no pudieron participar de los grandes movimientos descentralizadores que se dieron tanto en el estado como en los grupos empresariales en el siglo XX; pero sí dejaron pautas que son todavía temas que debemos discutir, que debemos debatir. Dejaron pautas de cómo utilizar a favor del socialismo, recursos organizativos que había probado el capitalismo que eran efectivo. Uno de estos recursos es la descentralización y recuerdo, que en los años 50 producto del desarrollo de las grandes corporaciones norteamericanas durante la Segunda Guerra Mundial, decantó el mecanismo descentralizador en las mismas, encabezados por la General Electric, y eso ocurría, sin que el socialismo le prestara atención. Fue a mi juicio, un error de fondo porque yo siempre, cada vez que tengo la oportunidad de expresarlo, digo que los mecanismos organizativos no tienen que ver de ninguna manera con cuestiones ideológicas, porque los mecanismos organizativos adoptan la ideología de quien los aplica. No tenemos que temer la utilización de esos mecanismos en el socialismo. Lo que sí, hay que implementarlo cuando las condiciones estén creadas, pero nunca perder de vista que debemos ir hacia allí. Soy un partidario de la descentralización, incluso gradual y que no perdamos eso como una brújula. No es un problema coyuntural, hay que ir hacia ahí

Dra. C. Marxlenin Pérez: Ya usted sabe que estamos conversando sobre esa relación, que a veces es paradójica, entre centralizar más o descentralizar, como decía Luis Marcelo, en las actuales coyunturas cubanas. Hacemos una pausa y regresamos para entrar más, en materia de este tema.

Pausa

Dra. C. Marxlenin Pérez: Y estamos hablando usted sabe, sobre centralizar o descentralizar porque hay opiniones encontradas, no tanto en nuestro panel, pero sí sobre todo en nuestro pueblo sobre cuál debe ser el camino desde una política económica que vaya más un lado o hacia el otro. Todavía tenía dándome vuelta la idea que decías en el primer bloque Carlos, tenemos un alto nivel de centralización y eso me gustaría que concretamente a qué nos referimos cuando podemos decir, así que tenemos un alto grado de centralización relacionándolo con lo que se hablaba de la coyuntura en la que estamos.

M. Sc. Carlos Enrique González García: Sí. Efectivamente, probablemente uno de los temas donde más se discute con respecto a esto es el tema de la planificación precisamente. A veces se piensa que un proceso de descentralización en Cuba o de disminuir el nivel de centralización que tenemos significa dejar de planificar o que darle más espacio al mercado significa, que no vamos a planificar más y que por tanto vamos a perder el carácter socialista de nuestra economía y en realidad, no se trata de esto. Creo que lo dicho inclusive en otros programas hemos hablado de eso, es el tema de la necesidad de determinado espacio al mercado a unas relaciones monetarias – mercantiles de calidad, que reflejen la realidad económica dentro de una economía. Estamos hablando de los precios, del tipo de cambio y que esa posibilidad de contar con relaciones monetarias-mercantiles de calidad, o sea, que no sean formales, como decía el profesor José Luis hace un rato, pues eso le da fuerza a la planificación, le da espacio y, le da herramientas. Es verdad que en muchas ocasiones conocemos esa planificación que es asignativa, de bienes materiales, de cantidad de combustible o sea en cantidades, pero sería transitar hacia una planificación más basada en mecanismos financieros donde igual asignarías dinero, darías, pero entonces ya estaría más descentralizado el acceso a estos recursos que eso pasa obligatoriamente porque haya precios que reflejen unas condiciones reales dentro de la economía. También en este tema de la planificación otro elemento que está muy relacionado a la misma es la discusión del papel de la propiedad estatal socialista en la economía. Hasta qué punto la planificación tiene que participar en los mecanismos de gestión, en la dirección, en la administración del sector empresarial socialista, es otro tema donde también hay discusión muy interesante porque estamos acostumbrados también a una planificación, a través de los ministerios y demás que intervenga de forma muy directa en esos mecanismos de gestión empresarial. Pero cambiar eso, transformar eso, no significa dejar de planificar. Es centrarnos en los elementos importantes de la planificación y hacer como una barrera. La planificación se encarga de efectivamente, decidir por dónde es el camino, dónde son las grandes inversiones, qué sector hay que desarrollar; mientras que la parte de la gestión empresarial, de manejar la empresa, de decidir cuáles son los salarios, qué cantidad de trabajadores tengo, qué tecnología uso, qué produzco, cómo produzco, qué precio vendo. Eso ya toca dentro del sector empresarial y ahí no tiene que haber una diferencia, entre el sector privado y sector socialista. El sector socialista, la empresa estatal socialista, tiene que tener capacidad para decidir sus elementos y decidir los elementos que tienen que ver con la parte empresarial, dentro de la economía y eso no va en menoscabo de la planificación. Todo lo contrario, le permite la planificación centrarse en los elementos importantes y le da las herramientas adecuadas, las señales adecuadas para que la planificación pueda marcar el camino que queremos, que el camino es lograr un ambiente de crecimiento económico y que permite el desarrollo y el éxito del proceso de construcción socialista que, al fin y al cabo, son lo mismo. A veces estamos acostumbrados a ver desarrollo y construcción socialista como cosas diferentes y es el mismo camino en la práctica.

Dra C. Marxlenin Pérez: Se supone que vayan en paralelo, que van en el mismo sentido.

M. Sc. Carlos Enrique González García: Exactamente.

Dra C. Marxlenin Pérez: José Luis sobre este tema se han mencionado palabras claves. Yo creo que son importantes la propiedad privada, la propiedad estatal, el monopolio del comercio exterior, la planificación. ¿Cómo usted ve el tema de la planificación, la centralización?

Dr. C. José Luis Rodríguez García: Ahí se mencionaba un elemento que es importante, y que hay que esclarecer, pienso yo. El hecho de que hoy con los recursos escasos que tenemos tengamos que tomar decisiones que no permiten una descentralización, no añade una virtud, sino una necesidad temporal; porque no es lo normal que tú tengas ausencia de recursos para poder trabajar. Por lo tanto, el hecho de que tú tomes decisiones muy centralizadas a partir de la escasez de recursos no es virtuoso, es una necesidad simplemente y eso hay que aceptarlo en un determinado periodo, etcétera, hasta que cambien las condiciones en ese sentido; pero si hay cosas que yo insistía que hay espacio para las dos cosas para planificar centralizadamente y para planificar a nivel empresarial o a nivel ya del consumo de la población. Me parece que hay en este sentido algunos elementos que abundan a favor de la descentralización que es importante, pero para lograr la descentralización, primero tú tienes que tener qué voy a descentralizar, qué recursos vamos a descentralizar. No estoy diciendo que se asignen centralmente en todo caso, sino qué facultades yo le voy a dar por ejemplo a la empresa para que busque los propios recursos con su gestión tome los créditos que sea necesario haga colaboración internacional gestione el Comercio Exterior. Esa facultad que yo le doy es indispensable para que haya manejo descentralizado de los recursos y se planifique en este sentido; pero eso parte de otra premisa importante y es la capacidad de los actores económicos de funcionar en ese espacio descentralizado esto puede ser una de las cosas más complicadas porque hoy la costumbre es que yo trabajo con lo que me dan, lo que me asigna el plan o lo que me asigna la provincia, etcétera, y eso no es así para una gestión descentralizada ha habido experiencias de gestión descentralizada acotadamente qué dado buenos resultados pero sobre la base de cumplir con estas premisas.

Dra C. Marxlenin Pérez: En nuestro país.

Dr. C. José Luis Rodríguez García: En nuestro país, por ejemplo entre 1996 y 2009 existió una comisión para la atención a las provincias orientales que funcionaba no solamente verificando atender la situación de los distintos territorios, sino que se funcionaba sobre el puesto que se daba para ejecutar por los territorios y eso trajo cosas tremendamente extraordinarias recuerdo que la provincia que mejor gestionó a lo largo de los años esos recursos que se daban centralmente por el presupuesto en este caso fue Guantánamo. La provincia menos dotada pudiéramos decir para trabajar en ese sentido, pero tenía una noción mucho más clara que el resto de las provincias orientales para trabajar más eficientemente los escasos recursos que recibía lógicamente no era la que más recursos recibía, porque hay provincias con más grandes: Holguín y Santiago, por ejemplo se le daban más recursos en función de la población etcétera; pero Guantánamo utilizó muy eficientemente esos recursos. Recuerdo que hicimos un álbum, esto se dirigía por el Ministerio de Economía en aquel entonces y eso dio prueba de una gestión descentralizada acotada centralmente por un volumen de recursos dado por el presupuesto que te mostraba las posibilidades y un elemento muy importante cuando hablo de la institucionalidad necesaria para esto no debemos olvidar de un detalle que no está el detalle es importantísimo que es la participación de la población en la planificación. Hacerlo centralmente es muy complejo porque una discusión entre acumulación y consumo a nivel de población se hace muy difícil de identificar, pero una discusión ya de qué capacidades de inversión yo voy a desarrollar en base a una productividad o en base a una organización del proceso productivo se puede discutir a nivel de empresa y se ha demostrado que es posible hacerlo, pero eso no está institucionalizado adecuadamente todavía porque no tenemos una planificación de abajo a arriba como se llama para después ver con los parámetros de arriba a abajo que la situación nos dicta qué podemos hacer mejor y qué no podemos hacer en este momento. Es decir es una combinación ahí se ve claramente la combinación que hay entre gestión centralizada en la planificación, perdón, planificación centralizada y posibilidades que se abren para la planificación descentralizada con el elemento de democratización en el plan muy importante con la descentralización. En el “Periodo especial” se tomaron decisiones en este sentido también muy significativas, se vio que no podíamos manejar desde el centro los detalles suficientes para que con recursos escasos se pudiera gestionar la exportación e importación de determinados elementos para un conjunto de empresas por lo menos y se descentralizó el Comercio Exterior a nivel empresarial y eso dio buenos resultados, sin duda alguna. Creó capacidades en las empresas, si eso se analiza en los resultados, porque siempre tenemos que fijarnos si algo es bueno o malo vamos a los resultados, primera cosa, se vio a finales de los 90 que había capacidades que habían desarrollado a través de casas financieras especializadas en este caso FINTUR y FINATUR en el turismo cómo había penetrado la producción nacional en los abastecimientos del turismo a partir de gestiones descentralizadas por ejemplo para la industria cervecera, para la producción alimentaria, y llegamos a cubrir un espacio importante 92% de la cerveza que se tomaba en Cuba en el año 2001 fue producción nacional. Hoy eso parece una cosa muy alejada.

Dra C. Marxlenin Pérez: Un sueño

Dr. C. José Luis Rodríguez García: Pero se logró a partir de la descentralización, a partir de la asesoría recibida del exterior por ejemplo una recapitalización de las 10 plantas de producción de cerveza que había en aquel entonces en Cuba con colaboración de la BAT canadienses en Cuba y todo eso se combinó con una gestión empresarial donde empezaron a surgir iniciativas y procedimientos que permitieron una planificación mucho más flexible y resultados mucho mejores; pero tiene que combinarse todos estos factores, primero tiene que haber un mínimo de recursos bien que lo gestione la empresa tú le das esa facultad o bien que tú se lo asigne si no hay posibilidad de otra cosa, segundo tiene que haber capacidad para gestionar esos recursos. Es decir los actores no pueden ser improvisados en términos de economía y cuando se dice vamos a descentralizar por ejemplo el municipio la gestión hay que ver qué preparación tiene el municipio para enfrentar el universo enorme de problemas que tiene que atender.

Dra C. Marxlenin Pérez: Sí, sobre eso quiero hacer una pausa José Luis porque quiero preguntarle a Luis Marcelo, el tema de la descentralización y los territorios. Ha habido un interés en los últimos tiempos manifiestos sobre todo y un esfuerzo en ese sentido de una mayor descentralización y darle más protagonismo en las decisiones.

Dr. C. Luis Marcelo Yera: Existe un gran esfuerzo, pero todavía estamos lejos de lograr lo que queremos. Yo estoy observando en los debates que se está llevando a cabo por la Asociación Nacional de Economistas y Contadores los elementos que se plantean en este campo y cómo los municipios nuestros que son los que debieran llevar a cabo ese proceso de descentralización o sea de empoderarse a partir del poder central del país. Tienen muy grandes problemas, primero porque no tenemos la capacitación suficiente para poder asimilar eso. Tenemos problemas con la emigración de la fuerza de trabajo es muy complicado para un municipio cubano enfrentar la situación del país en este momento y aunque hay la voluntad de llevar a cabo ese proceso de descentralización es un desafío tremendo.

Dra C. Marxlenin Pérez: Pero sería un poco contradictorio, Luis, lo que se ha venido diciendo como que sí un esfuerzo para descentralizar, pero si hay problemas de recursos, escasez de recursos ¿cómo darle la tarea al territorio que asuma sus propias decisiones si no hay acceso a los recursos porque son escasos precisamente.

Dr. C. Luis Marcelo Yera: Yo veo eso en realidad como un dilema habrá que ver los casos especiales, los casos específicos como sortear esos obstáculos, pero yo veo un gran problema en este momento si no se resuelve, primero electricidad, sino se resuelve combustible no veo forma de que podamos llevar a cabo el proceso de descentralización territorial al cual aspiramos honestamente lo digo.

Dra C. Marxlenin Pérez: Con esas experiencias positivas que entonces nos mencionaba, José Luis. Vamos a hacer un acto aquí porque tenemos un Gurú desde Jatibonico que tiene algo que decirnos sobre este tema

El Gurú desde Jatibonico

¿Qué centralizar? ¿Qué no?

¿Qué suelto en la economía?

¿Ejercerá autonomía el que nunca decidió?

¿Habrá que empujarlos o

se pasarán de camino?

un dilema que imagino como el que no

pero sí, o un “ to be or not to be”

como cuestión del destino.

Dra C. Marxlenin Pérez: Y como dice el Gurú descentralizar o centralizar una especie de to be or not to be, esa es la cuestión y eso es lo que hemos estado abordando en estos minutos del programa por eso Luis Marcelo usted tiene algo que decirnos en este sentido que redondea un poco la idea de lo que hasta ahora ha venido planteando.

Dr. C. Luis Marcelo Yera: Yo quería tocar un tema que para mí es crucial no se aborda mucho que es el vínculo de la descentralización empresarial con los grupos empresariales, las uniones empresariales, las corporaciones que en su conjunto son llamados en nuestro argot organizaciones superiores de dirección empresarial las famosas OSDE que son tan polémica. Tenemos 89 OSDE en el país, 69 de nivel central que son las más importantes y 20 a nivel provincial incluyendo el municipio especial de la Isla de la Juventud. Pienso que debemos tener claro decía ahorita que esto como sistema tiene que tener claro en su horizonte que debe descentralizarse gradualmente todavía el nivel de centralización es muy alto ¿por qué? Porque no hemos seguido el camino no hay que copiar, pero sí hay que tener en cuenta el camino que siguieron los que ya resolvieron todos los problemas descentralizadores que son las corporaciones internacionales, ya ellos pasaron por esto. Nosotros debemos tener en cuenta esa experiencia no la hemos tenido en cuenta y yo pienso que hay una importante reserva cada vez que puedo lo digo los grupos empresariales cubanos del turismo debieran tener en cuenta lo que hacen las mejores cadenas hoteleras del mundo en este campo. Eso no es un problema ideológico eso es un problema sencillamente organizativo, adopta la ideología de las direcciones correspondientes de la cadena Gran Caribe, Cubanacán, Gaviota, pero tener en cuenta esto porque eso es lo que logra la sinergia competitiva entre la casa matriz y la unidad productiva de base, esa experiencia. Yo pienso que debemos tener muy en cuenta esto en nuestro país y abrirnos a estas posibilidades. Voy a decir una cosa esto no está abundantemente en la literatura no es fácil encontrarse un libro que te diga cómo se descentraliza un grupo, tú puedes hablar, puedes encontrarte un texto sobre como descentralizar una empresa; pero un grupo no es lo mismo.

Dra C. Marxlenin Pérez: Seguro nos vamos a encontrar un libro que diga como descentralizar la economía cubana. Ese es el libro que tenemos que seguir haciendo nosotros, José Luis, sobre este tema sé que tiene muchos elementos que abordar todavía, pero los más importantes que no debemos dejar de mencionar en el camino de centralizar o descentralizar.

Dr. C. José Luis Rodríguez García: Yo insisto en lo que ya dije anteriormente, no es excluyente una cosa y la otra hay planificación a los dos niveles tiene que ser coherente lo que se hace en un nivel con el otro no se puede centrar todo en la gestión centralizada o pretender que se descentralice todas las decisiones porque eso no es así en el mundo no sucede de esa manera. Es un proceso complejo hablaba de la capacitación de las personas que van a ejercer esta gestión descentralizada, esta planificación descentralizada. Además, es importante que tengamos en cuenta que las decisiones vendrán dadas a partir de la acción en un escenario financiero donde los precios juegan un papel fundamental y la planificación de la formación de precios es el tema más complejo de la planificación siempre lo ha sido y lamentablemente no podemos hablar de grandes soluciones positivas en este sentido ni siquiera en aquellos países donde esto se ha desarrollado (los ex socialistas) ni hablar incluso hoy día en el mundo cuando tú ves cuál es la inflación deseada por Estados Unidos, por la Unión Europea, etcétera, y como se accede a ese nivel o no por los distintos países te encuentra una dinámica de precios muy complicada en este sentido porque igual existe una política de precio a nivel de Unión Europea y después cada país la aplica más o menos de acuerdo a sus circunstancias. Aquí tenemos que hacer un empate entre una cosa y la otra eludiendo prácticas que la vida también ha demostrado que son nocivas, por ejemplo los precios topados.

Los precios topados no pueden seguir siendo la forma en la cual usted trate de regular precios que no están bajo control. Tiene que ser a través de mecanismos económicos ¿cómo?, aumentando la productividad para que el precio sea más bajo ese es el camino real, no es el camino de ponerle un tope aunque los costos estén muy por encima de eso porque así no resolvemos el problema. Es decir hay muchas cosas cuando yo digo institucionales se refieren a estas cosas que regulaciones vamos a tener entre las autoridades nacionales y las autoridades locales en la decisión sobre empresas, cooperativas; incluso. Porque no podemos seguir en este proceso con la mezcla de entidades reguladoras que son los ministerios que ejercen en muchos casos gestión concreta entonces es una mezcla de un entorno que no le corresponde, es verdad que ante una situación donde se ve que algo no funciona, la primera acción es intervenir, sí, pero vamos a ver como intervenimos; porque hay formas de intervención y formas de intervención una forma de controlar los precios es aumentar la oferta del producto eso lo hace el mundo entero, subió el precio y tal cosa bueno yo lanzo la reservas para el mercado. Aquí una de las cosas que estaba viendo acá que no tengo tiempo de desarrollar ahora es que para que haya gestión descentralizada tiene que haber reservas, tanto en moneda nacional como en divisa, para poder intervenir en el mercado en un momento determinado y eso forma parte de la coherencia entre lo nacional y lo local en esa decisión todo esto, por lo tanto, muestra un reclamo de institucionalidad, de organización que hoy no lo tenemos, ese es el camino, pero no lo tenemos desarrollado adecuadamente y sobre todo no tenemos tampoco la participación necesaria para que surjan soluciones a partir de los gestores directos que son los trabajadores. Entonces eso son cosas que tenemos que hacer que algunas ya las hicimos y dejaron de aplicarse la descentralización del comercio exterior por ejemplo.

Dra C. Marxlenin Pérez: Precisamente en este contexto, escenario complejo Carlos Enrique, brevemente ¿qué hacer para avanzar en el camino correcto del desarrollo socialista?

M. Sc. Carlos Enrique González García: Muy rápido, creemos que un mayor nivel de descentralización va a permitir un mejor equilibrio entre lo que está centralizado y descentralizado en Cuba siempre el objetivo es ese. Tener un mejor equilibrio y que avanzar en esos elementos que se han explicado de que las empresas puedan decidir que hacer en su ámbito que los territorios tengan capacidad de decisión tengan exceso a recursos Y todos estos elementos que hemos visto si permitirían o traerían una serie de ventajas prácticas para nuestra economía para mencionar cuatro o cinco elementos: lo primero es una mayor eficiencia de la propiedad estatal socialista y la posibilidad de que esta compita en mejores condiciones a lo interno de la economía tanto con ella misma entre las diferentes empresas estatales socialistas como con el sector privado que existe en nuestra economía, un segundo elemento una segunda ventaja sería una planificación menos abarcadora o sea que la planificación se centre en lo que le toca y la empresa a su vez se centra en lo que le toca que es producir y producir lo mejor posible en las condiciones que tenemos en nuestra economía. También se lograría una mayor eficiencia en la toma de decisiones a nivel territorial y saber dónde usar los recursos que eso es muy difícil saberlo desde un centro los territorios conocen en sus circunstancias y donde hay que poner los recursos para que sean aprovechados de mejor manera, otro elemento importante que no hemos hablado, pero que es fundamental es la creación de incentivos o la alineación de incentivos en los diferentes agentes económicos dentro de nuestra economía ya sea actores productivos privados, estatales, el gobierno, los consumidores y demás y quizás para terminar también poder tener un sistema de precio mucho más coherente, que esté mucho más relacionado con la realidad económica y lo que normalmente decimos cuando decimos la frase de tener relaciones monetarias – mercantil de calidad o sea que expresen la realidad de nuestra economía y que puedan ser entonces una herramienta para que la planificación pueda planificar ese desarrollo que necesitamos dentro de nuestro país.

Dra C. Marxlenin Pérez: Descentralizar y centralizar como nos han dicho nuestros invitados hoy. Entonces yo me quedo con que se trata de un equilibrio que debe hacerse de manera orgánica y coherente con los principios de la Revolución, con lo que nos hemos propuesto a favor del pueblo, de la democracia, de la participación colectiva y por eso me gusta entonces el tema. Porque tiene que ver también con esa descentralización que se pone en función del pueblo, de los colectivos laborales y que en ese sentido entonces tendría que ver también con un funcionamiento empresarial más dinámico, más orgánico, más coherente. Yo sé que el tema da para mucho más, no tenemos desafortunadamente el tiempo suficiente, pero creo que se han aportado elementos sólidos para poder poner en perspectiva y en debate esta temática. Le doy las gracias a ustedes tres por haber participado una vez más escuadrando la caja y sobre este tema ¿qué piensa usted recuerde que no basta, con describir, interpretar sino que juntos y esto es clave en cualquier proceso que hagamos tenemos que participar y yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto.

