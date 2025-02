Cuadernos de un moscovita: La era del comercio online en Rusia

Cubadebate te presenta un nuevo espacio semanal en el que Sputnik Mundo te llevará a la Rusia de hoy, de la mano de su corresponsal Víctor Ternovsky. Los “Cuadernos de un moscovita” es una oportunidad de conocer en primera persona el día a día del ciudadano ruso y los avances económicos, tecnológicos y sociales del país más grande del mundo. A partir de ahora, cada semana, en Cubadebate. ¡No te lo pierdas!

Es increíble cómo ha cambiado la forma de hacer compras en Rusia en los últimos años. Ir a una tienda física se está convirtiendo en una cosa del pasado, tanto en las grandes ciudades como en los pueblos pequeños. Lo que pasa es que los locales comerciales tradicionales están siendo reemplazados por el mercado en línea, una tendencia que se está produciendo a un ritmo vertiginoso.

Tan solo una cifra: en el último año, el volumen de las compras online creció más del 40%, mientras que las ventas en línea se duplicaron desde 2020. Las estadísticas demuestran que los productos más demandados son alimentos, seguidos por los artículos para el hogar y muebles, mientras que los electrónicos ocupan el tercer puesto. Pero la gama de la oferta de los marketplaces es verdaderamente infinita: va desde agujas de coser hasta automóviles.

“Estoy muy agradecida, no imaginaba que podría comprar un auto online. Terminó siendo todo muy transparente: pagué con mi tarjeta, en 15 minutos me llamaron y ya tengo mi carro. No hay nada que temer”, reza uno de los tantos comentarios en una tienda online rusa. El otro resalta que al vehículo adquirido se lo llevaron “directamente a casa”. De hecho, son los comentarios los que ayudan a decidir la compra.

El atractivo del mercado en línea tiene varias explicaciones. Su gran ventaja es que puedes hacer las compras en una sola aplicación, sin levantarte del sofá, lo cual constituye un tremendo ahorro de tiempo y esfuerzo en comparación con tener que recorrer comercios tradicionales. Además, una enorme red de puntos de recogida que se está extendiendo por todo el país permite tener los diferentes pedidos de una sola vez, prácticamente a las puertas de tu vivienda, en cuestión de días o hasta en horas.

Esto último es de extrema necesidad para los poblados alejados de los grandes centros urbanos, donde comprar algo más allá de productos básicos puede significar todo un viaje, teniendo en cuenta la extensión del país más grande del mundo. Ahora te lo traen a ti y, normalmente, a un precio más competitivo que el de ir físicamente a la tienda. Y es que los negocios online no tienen gastos en el alquiler de locales comerciales, mientras que la creciente competencia por el cliente también se traduce en rebajas para el consumidor.

“Antes íbamos de shopping a Moscú. Salíamos en el automóvil en la noche, luego recorríamos centros comerciales durante todo el día y volvíamos también por la noche para no gastar en el hotel. Ahora resulta mucho más fácil vestirse muy de moda: pido la ropa que quiero, la pruebo en la casa de al lado y compro lo que me queda bien. ¡Maravilloso!”, cuenta una habitante de una localidad a más de 300 kilómetros de la capital rusa. Cabe señalar que probar y devolver la compra normalmente no causa problemas: el derecho del consumidor protege al cliente, independientemente de si es una tienda online o física.

El éxito del modelo de venta online en Rusia lo están tomando en consideración los países que buscan ampliar sus operaciones en el mercado del gigante euroasiático. Así, uno de los mayores marketplaces rusos ha pasado a tener de unos 10.000 comerciantes chinos en 2022 a más de 100.000 en 2023, una tendencia que continúa.

Las tiendas físicas, mientras tanto, están perdiendo al visitante en Rusia. En algunos casos, como el sector de la venta de ropa, el tráfico ha bajado hasta un 30-40%.

Las estrategias son principalmente dos: cerrarlas o encontrarles un nuevo uso, que puede ser el de almacenes para los mismos marketplaces, o convertirlas en lugares de ocio y entretenimiento, tal y como está pasando con los grandes centros comerciales.

Se pronostica que, para el año 2027, el 20% de las ventas en Rusia se realizaría en línea.

Tomado de Cubadebate