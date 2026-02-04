La guerra de los memes contra Cuba

El 29 de enero de 2026, el presidente Donald Trump firmó un decreto en el que declaró una supuesta “emergencia nacional” ante la “amenaza” que representaría Cuba para la seguridad y la política exterior estadounidense. El documento habilita, entre otras medidas coercitivas, la posibilidad de imponer aranceles a los países que suministren petróleo a la Isla, reforzando el carácter extraterritorial del bloqueo..

En las horas y días siguientes —entre el 30 de enero y el 2 de febrero— se produjo una avalancha coordinada de memes políticos en plataformas sociales, difundidos desde cuentas de usuarios radicados en la Florida, dirigidos explícitamente contra Cuba, su liderazgo político y su soberanía nacional.

No se trata de humor espontáneo ni de creatividad aislada. El análisis sistemático de 40 memes, realizado por el Observatorio de Medios de Cubadebate, permite identificar patrones narrativos, estéticos y psicológicos coherentes con lo que la doctrina militar estadounidense denomina Operaciones de Información (Information Operations / Operations in the Information Environment).

El término meme tiene origen en el concepto concebido por Richard Dawkins, zoólogo y científico. En su libro El gen egoísta (1976) expone la hipótesis "memética" de la transmisión cultural. En este caso, Dawkins define el "meme" como la unidad mínima de información que se puede transmitir.

Este análisis examina el fenómeno como una expresión concreta de guerra informacional y psicológica, adaptada a las lógicas culturales de las plataformas digitales.

Del entretenimiento a la Operación de Información

La doctrina estadounidense define las Operaciones de Información como “el empleo integrado de capacidades informacionales para influir en percepciones, decisiones y comportamientos de audiencias adversarias, neutrales o aliadas, al tiempo que se protege la propia libertad de acción”. No se trata solo de comunicación, sino de una arquitectura operativa que articula narrativas, plataformas, tecnologías y efectos cognitivos.

En ese contexto, los memes ocupan un lugar privilegiado. El Centro para Análisis Navales (CNA) —institución financiada por el gobierno de Estados Unidos que asesora directamente a la Armada y al Cuerpo de Marines— lo reconoce sin ambigüedades en su informe Exploring the Utility of Memes for U.S. Government Influence Campaigns (2018):

“La brevedad y la rigidez de los memes visuales los hacen especialmente adecuados para campañas de influencia, ya que permiten comunicar conceptos complejos de forma emocional y rápida”.

Este estudio subraya que los memes funcionan como información perceptual: no necesitan ser argumentados, porque operan a nivel intuitivo y emocional, lo que reduce el tiempo de procesamiento cognitivo del receptor.

"Los memes pueden ser usados para anticiparse, infectar o tratar un pensamiento viralizado en la opinión pública", añade el documento elaborado por los asesores militares estadounidenses.

El caso Cuba: anatomía de una ofensiva

El análisis de estos 40 memes, difundidos tras el decreto de Trump, revela una homogeneidad narrativa evidente, incompatible con la hipótesis de producción espontánea. Todos comparten:

Origen geográfico común (Florida).

Ventana temporal concentrada (posterior al decreto de Trump).

Repertorio visual y simbólico reiterado.

Objetivos políticos convergentes.

Los principales ejes narrativos identificados (ver Anexo 1) son los siguientes:

a) Anexionismo explícito

Una parte sustancial de los memes presenta a Cuba como el “Estado 51” de Estados Unidos, con el objetivo de normalizar la desaparición de la soberanía nacional, mediante mapas intervenidos, banderas fusionadas o consignas como “Cuba State 51”. Esta narrativa no es metafórica: legitima simbólicamente una relación colonial.

b) Glorificación de Trump y Marco Rubio

Trump aparece representado como líder mesiánico, libertador o tutor imperial, mientras Marco Rubio es integrado como operador clave del castigo y la “transición”. El poder estadounidense se presenta como inevitable y moralmente superior.

c) Secuestro simbólico del liderazgo cubano

Varios memes representan al presidente Miguel Díaz-Canel como objeto de captura, humillación o amenaza directa. Se personaliza el conflicto para despolitizarlo y reducirlo a una narrativa de castigo individual.

d) Manipulación de símbolos revolucionarios

La imagen del Che Guevara, la bandera cubana o consignas históricas son resemantizadas, vaciadas de contenido y reutilizadas contra el propio proyecto revolucionario.

e) Incitación simbólica a la violencia

Algunos memes cruzan un umbral crítico: celebran la invasión, el bombardeo o el exterminio del adversario político (los comunistas). Este tipo de contenido encaja con lo que la literatura militar denomina deshumanización del enemigo, fase previa a la aceptación social de la violencia.

Antecedentes doctrinales

Lejos de ser una anomalía, la guerra de los memes forma parte de una evolución doctrinal reconocida. El CNA define la “guerra memética” como una versión nativa digital de la guerra psicológica clásica, adaptada a redes sociales y plataformas visuales.

El propio informe subraya que los memes pueden emplearse:

A nivel estratégico, para modelar percepciones internacionales.

A nivel operativo, para apoyar campañas diplomáticas o coercitivas.

A nivel táctico, para influir en audiencias específicas.

Documentos recientes del Departamento de Defensa, como la Strategy for Operations in the Information Environment (2023), consolidan esta visión al reconocer la información como una función conjunta del poder militar, equiparable a los dominios terrestre, marítimo o aéreo.

En ese contexto, los memes son valorados por su bajo costo, alta viralidad, ambigüedad de autoría y capacidad de operar en zonas grises, donde la atribución estatal resulta difícil. El uso sistemático de memes en Operaciones de Información tiene consecuencias directas sobre poblaciones civiles, especialmente cuando se dirige contra países sometidos a asedio económico.

Como advierten los propios documentos estadounidenses, el meme deja de ser una pieza de entretenimiento y se convierte en un dispositivo de pedagogía política inversa: enseña a mirar el castigo como algo normal, a pensar la violencia como una salida razonable y a reducir a un pueblo entero a una caricatura.

Teniendo en cuenta esta doctrina, puede inferirse que cuando el meme celebra la asfixia económica, cuando presenta el bloqueo como “solución”, cuando sugiere que el sufrimiento cotidiano es un precio necesario para “liberar”, se está empujando a la audiencia a aceptar una idea que, en cualquier otro contexto, resultaría intolerable: que se puede presionar a un gobierno castigando a su población.

El hambre, la escasez, el encarecimiento del combustible, los apagones o las dificultades para mover ambulancias y alimentos se convierten en un simple “efecto especial” del relato. En esa lógica, la crueldad deja de percibirse como tal y se transforma en un trámite político. Es el marco emocional que permite justificar la escalada.

A este proceso se suma la fatiga informativa, uno de los mecanismos más eficaces de debilitamiento social en el ecosistema digital.

La saturación de mensajes hostiles, repetidos con pequeñas variaciones, termina erosionando la capacidad de análisis y la disposición a contrastar información. La mente se acostumbra al golpe, se adapta al ruido y aprende a reaccionar en automático. Cuando el público se cansa, no necesariamente se vuelve más crítico: muchas veces se vuelve más cínico. Ese cinismo es una victoria estratégica para cualquier campaña de influencia.

En paralelo se produce la deshumanización del adversario, un escalón decisivo en toda arquitectura de agresión simbólica, descrito como tal en la doctrina estadounidense. No se busca solo criticar al gobierno cubano, sino construir una idea más profunda y peligrosa: que el pueblo cubano es prescindible o tutelable.

Cuando esa mirada se instala, el derecho de Cuba a decidir su propio destino se vuelve irrelevante. Y si el pueblo es “prescindible”, el daño que se le cause también lo es. La deshumanización no es solo insulto, sino el primer paso para aceptar la violencia como opción legítima.

Por último, estos memes erosionan la legalidad internacional al presentar la anexión o la intervención como soluciones “naturales”. Lo colonial reaparece disfrazado de pragmatismo; la ocupación como “corrección” necesaria; la soberanía como un obstáculo anticuado.

Conclusiones

El análisis permite afirmar que la ofensiva de memes desatada tras el decreto del 29 de enero no fue espontánea ni inocente. Se inscribe plenamente en una lógica de Operaciones de Información, coherente con la doctrina militar estadounidense y con antecedentes documentados por instituciones oficiales como el CNA.

Los memes analizados:

Funcionan como vectores de guerra psicológica.

Buscan legitimar la coerción económica y política contra Cuba.

Preparan el terreno simbólico para escenarios de mayor agresividad.

Intentan erosionar la cohesión social y la legitimidad del proyecto cubano.

Ignorar este frente sería un error estratégico. Como reconoce el propio CNA, la "guerra memética" es hoy un espacio real de disputa, donde se juegan percepciones, voluntades y marcos de interpretación.

Para Cuba, comprender esta dinámica implica desenmascarar la arquitectura de la agresión y disputar el terreno comunicacional donde hoy se libra buena parte del conflicto: las plataformas sociales.

Nº Descripción sintética del meme Tipo de gráfico Temática principal 1 Fotografía de Díaz-Canel en actitud pasiva, estética de desgaste Fotografía Deslegitimación del liderazgo 2 Estatua monumental de Trump tipo libertador Imagen generada / montaje Glorificación de Trump 3 Che Guevara icónico en rojo manipulado con rostro de Marco Rubio Cartel / ilustración Manipulación de símbolos 4 Caricatura tipo cómic de líderes cubanos Dibujo Ridiculización política 5 Estatua con bandera cubana derribada Fotomontaje Anexionismo 6 Mapa del Caribe con Cuba marcada como objetivo Infografía manipulada Anexionismo 7 Trump midiendo a Díaz-Canel con cinta Fotomontaje Glorificación de Trump 8 Portaaviones con texto “I’m coming for you Díaz-Canel” Imagen generada con IA Secuestro / amenaza directa 9 Post estilo X anunciando “Anexión” Captura manipulada Anexionismo 10 Trump brindando con Marco Rubio en una Cuba intervenida por EEUU Fotografía Glorificación Trump/Rubio 11 Trump señalando “You’re next” sobre Cuba Ilustración Amenaza imperial 12 Imagen rural de abandono Fotografía Estado fallido 13 Grilletes rompiéndose con bandera cubana Cartel Cambio de régimen 14 Trump y Rubio frente a multitud manipulada Fotomontaje Deslegitimación histórica 15 Meme de diálogo absurdo Maduro y Díaz-Canel en una cárcel Dibujo Ridiculización 16 Imagen vintage anticomunista tipo guerra fría Fotografía histórica Anticomunismo clásico 17 Meme con perros y textos ideológicos Imagen humorística Deshumanización 18 Selfie de jóvenes celebrando “caída” del gobierno cubano Fotografía Celebración del colapso 19 Logo “Cuba 51 State” Diseño gráfico Anexionismo 20 Meme textual: “Cuando ves un comunista…” Imagen + texto Odio ideológico 21 Escena futurista de Cuba militarizada Imagen generada con IA Invasión / ocupación 22 La imagen del Che en la Plaza de la Revolución con rostro de Trump gigante Fotomontaje Glorificación de Trump 23 Trump señalando mapa de Cuba Fotografía Anexionismo 24 Díaz-Canel con banda presidencial caricaturizado Fotomontaje Deslegitimación 25 Candado con bandera cubana y nombre Trump Diseño gráfico Secuestro del Estado 26 Cartel “Cuba Estado 51 de USA” Cartel político Anexionismo 27 Trump fumando un habano “Viva Cuba Libre” Fotomontaje Cinismo colonial 28 Texto “Estado fallido y criminal” Cartel Estado fallido 29 Águila USA abrazando bandera cubana Imagen generada Anexionismo “protector” 30 Secuestro de Díaz-Canel Fotomontaje Secuestro de Díaz-Canel 31 Mural urbano “Libertad” con Che Fotografía Manipulación simbólica 32 Infografía “beneficios de anexión” Cartel Anexionismo 33 Mapa América con bandera USA expandida Diseño gráfico Expansionismo 34 Selfie de operadores celebrando Fotografía Glorificación del castigo 35 Mujer alegórica sexualizada con bandera Ilustración Colonialismo simbólico 36 Díaz-Canel con esposas Fotomontaje Deslegitimación 37 Reloj cuenta atrás “National Emergency” Imagen IA Amenaza / urgencia 38 Fidel + Díaz-Canel + Maduro Fotomontaje Eje del mal 39 Anime con texto “Son comunistas, vuélenlos” Dibujo Incitación a la violencia 40 Gorra “Make Cuba Great Again” Fotografía Anexionismo cultural

Tomado de Cubadebate