Piratas doblegan a Pinar en el Labra

En el inicio de su serie de cinco enfrentamientos correspondientes a la 64 Serie Nacional de Béisbol, los equipos Pinar del Río y los Piratas de la Isla protagonizaron un cerrado y vibrante choque en el estadio Cristóbal Labra a favor de Los Piratas en cierre de 4 X 3, destacando la parte baja del 8vo. Ining en el que fabricaron tres anotaciones.

El marcador final favoreció a los locales, quienes se impusieron cuatro carreras por tres en un juego marcado por la intensidad y el dramatismo. La clave del triunfo pinero llegó en la parte baja del octavo episodio, cuando los bisoños Piratas lograron fabricar tres anotaciones que les permitieron tomar el mando del partido y sellar su sexta victoria en el clásico nacional. Ambos equipos volverán a medirse este miércoles en el propio escenario desde las 2:00 p.m. en el segundo compromiso de la serie.

Texto y foto: Frank Pupo La Rosa