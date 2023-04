De Camagüey a la Isla

De Minas, en Camagüey, es Laidel Andrés Águila, este beisbolista menudo, medio tímido y sonriente, que pese a tener que esforzarse el doble por vivir en un lugar y jugar en otro, pertenece desde hace ya varias series al conjunto Los Piratas, y se desempeña actualmente como su torpedero regular.

En el primer juego de la subserie ante los azules de la capital, que se disputa por estos días en el Cristóbal Labra, Laidel logró lo que no es común: conectar 5 hits en igual cantidad de turnos al bate.

"Me siento muy contento con este resultado pues no es algo que se logra todos los días, y me gusta mucho que haya sido aquí en el Labra, frente a mi público.

"Tuve una buena preparación donde me tocó superar unas molestias que tenía en los hombros. En Las Tunas no me salieron las cosas bien, pero yo sabía que en algún momento el esfuerzo tenía que salir. En el segundo juego ante Industriales también abrí conectando, así que se alarga a seis hits la cadena.

"Ya me voy a establecer aquí en la Isla definitivamente, lo que me permitirá estar más centrado en mi juego y en mi preparación porque todos sabemos que alternar entre dos lugares es más trabajoso, así que voy en busca de resultados superiores.

"Mi mentalidad es ser útil a Los Piratas siempre…de cualquier manera. Este equipo es mi familia y lo veo muy animado, motivado, unido y compacto en este inicio de temporada. Yo cada año pienso que nos irá muy bien, así que este no es la excepción: este será nuestro año".

Foto: Osuky Sardiña