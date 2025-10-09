Desde la plaza El Pinero condena unánime al genocidio de Israel contra Palestina

La plaza El Pinero fue escenario en el amanecer de este jueves de una exigencia unánime de paz para el pueblo palestino.

Encabezado por las máximas autoridades del Partido, el gobierno y la Unión de Jóvenes Comunistas, tuvo lugar un masivo acto de apoyo y solidaridad con Palestina que demandó el cese del brutal genocidio que sufre su población.



Ania Gómez Abella, secretaria general de la FMC en el territorio, en nombre de las mujeres pineras denunció la indiferencia del mundo ante las masacres en Gaza y su homóloga de la UJC llamó a la unidad de todas las personas de buena voluntad a exigir la detención inmediata de los ataques israelíes a la franja gaza donde las principales víctimas son mujeres y niños.



No faltaron en este acto solidario, danzas, poemas y canciones por un pueblo que sufre y muere ante los ojos indiferentes del mundo y la complicidad moral y material del imperio.

Texto y Fotos Linet Gordillo Guillama