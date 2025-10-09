Los Piratas naufragan ante los Huracanes en Mayabeque.





Los bisoños Piratas de la Isla de la Juventud siguen sin encontrar el rumbo en la 64 Serie Nacional de Béisbol. En su travesía por tierra firme, han sido sorprendidos por los fuertes vientos de los Huracanes de Mayabeque, quienes les han propinado dos derrotas consecutivas en el inicio de la subserie de cinco juegos pactados en el estadio Nelson Fernández.

En el primer duelo, los Huracanes desplegaron una ofensiva implacable que dejó sin brújula al joven elenco pinero. El marcador final de 8-0 reflejó la superioridad del conjunto local, que aprovechó cada error defensivo y cada lanzamiento errático para tomar ventaja desde los primeros compases del encuentro.



El segundo compromiso no fue distinto. Con una sólida actuación monticular y un bateo oportuno, Mayabeque volvió a imponerse, esta vez con pizarra de 5-2, y dejó claro que los vientos soplan a su favor en esta etapa del campeonato.

Los Piratas, aún en proceso de construcción y con una plantilla cargada de juventud, deberán ajustar sus velas si quieren evitar el naufragio total en esta serie. Quedan tres desafíos por disputar, y aunque el mar está agitado, la esperanza de una remontada aún flota en el horizonte.

Texto: Frank Pupo La Rosa

Fotos: Bitácora del Pirata