Doctor Maikel Marrero Pérez: excelencia en la medicina interna

La Isla de la Juventud reconoce la trayectoria del doctor Maikel Marrero Pérez, especialista de primer grado en Medicina Interna y jefe del servicio de esta especialidad en el Hospital General Docente Héroes del Baire. Su desempeño ejemplar lo ha convertido en referente de profesionalidad, sensibilidad y compromiso social.

Durante la pandemia de la COVID-19, el doctor Marrero lideró el servicio de Medicina Interna, enfrentando uno de los mayores retos sanitarios de la historia reciente. Su entrega y humanismo fueron reconocidos con el Sello al Mérito por el Humanismo, la Sensibilidad y la Solidaridad, otorgado por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNT) el 24 de abril de 2022.

Su vocación de servicio se ha manifestado también en otros momentos de crisis epidemiológica: fue médico activo en la epidemia del cólera de 2018 y en la epidemia del dengue de 2020, demostrando disciplina, responsabilidad y compromiso con la salud pública.

En el ámbito académico, su tesis de graduación titulada “Letalidad por Neumonía Adquirida en la Comunidad. Hospital Héroes del Baire. Isla de la Juventud” aportó un análisis riguroso sobre una de las principales causas de mortalidad en la práctica clínica, reafirmando su interés por la investigación y la superación profesional.

El doctor Marrero, especialista en primer grado de Medicina Interna, representa la conjunción de rigor científico y sensibilidad humana. Su liderazgo en el hospital y su participación en momentos decisivos de la salud pinera lo convierten en un símbolo de entrega y vocación, inspirando a colegas y estudiantes de la medicina.

Texto: Ana Verdecia