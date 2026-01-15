Dr.C. Henry Luis Dávila: ciencia, humildad y excelencia pinera en el Día

La comunidad pinera celebra el Día de la Ciencia Cubana reconociendo la labor del Dr.C. Henry Luis Dávila, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Isla de la Juventud y primer doctor en Ciencias Biomédicas del territorio. Su trayectoria, marcada por la constancia, la modestia y el compromiso con la salud pública, constituye un referente de excelencia académica y humanista.

El Dr. Dávila ha dedicado su vida a la formación de nuevas generaciones de profesionales, consolidando la vocación científica y el espíritu solidario que distinguen a la medicina cubana. Su liderazgo ha trascendido fronteras locales al ser seleccionado como finalista del Premio Anual de Salud 2024, certamen que distingue las investigaciones de mayor impacto en el país.

Su estudio doctoral sobre modelos predictores de enfermedad residual poscono en pacientes conizadas por lesiones microinvasoras y de alto grado ha sido reconocido por su relevancia clínica y sus aportes al perfeccionamiento de protocolos médicos nacionales. Este logro reafirma el lugar de la ciencia pinera en el panorama científico cubano y proyecta un futuro más inclusivo y saludable para la comunidad.

La celebración de este día se convierte así en un homenaje a la entrega y humildad del Dr. Dávila, cuyo ejemplo inspira a estudiantes, profesionales y familias de la Isla de la Juventud.

Texto e imagen: Ana Verdecia