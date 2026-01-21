Dr. Sixto Jesús Morillo, referente de la medicina cubana en la Isla

La comunidad pinera rinde homenaje al doctor Sixto Jesús Morillo, especialista De Primer Grado en Medicina Interna del Hospital General Docente Héroes del Baire, cuya trayectoria de más de cuatro décadas se ha convertido en símbolo de profesionalidad, sensibilidad humana y confianza del pueblo.

Llegado a la Isla en 1983 como médico interno, el doctor Morillo consolidó su vocación de servicio y superación personal al alcanzar, en 1996, la especialidad en Medicina Interna. Su paso por la posta médica del poblado de La Victoria durante ocho años y posteriormente por Santa Fe, dejó huellas imborrables en pacientes y colegas, quienes reconocen en él la disciplina, la entrega y la humanidad que trascienden generaciones.

Su labor trascendió las fronteras locales. Como internacionalista, cumplió misión en Laos y Vietnam, llevando consigo la experiencia y el humanismo de la medicina cubana, reafirmando el espíritu solidario que distingue a nuestros profesionales de la salud. En cada escenario su desempeño fue ejemplo de constancia y compromiso, contribuyendo al prestigio internacional de la medicina cubana.

Más allá de la práctica clínica, el doctor Morillo ha sido maestro y guía de generaciones de médicos en la Isla de la Juventud. Su magisterio, marcado por la exigencia académica, la formación integral y el acompañamiento humano, lo convierte en un activo invaluable para la educación médica y en un símbolo de inspiración para estudiantes y profesionales.

El reconocimiento a su trayectoria es también un homenaje a la medicina pinera, que encuentra en figuras como el doctor Morillo un pilar de su desarrollo histórico. La comunidad celebra no solo los 41 años de trabajo incansable, sino también la huella profunda que ha dejado en la salud pública, en la formación de nuevas generaciones y en la consolidación de un legado que honra la vocación de servicio y el compromiso social de la medicina cubana.

Texto Ana Verdecia